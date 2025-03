Lekárnik varuje: Užitie týchto liekov po záruke môže mať vážne následky

Užívanie liekov po záruke sa na prvý pohľad môže javiť ako neškodný prešľap, no ako pre New York Post uviedol lekárnik a vedúci zdravotníckeho oddelenia spoločnosti Universal Drugstore Jamie Winn, v niektorých prípadoch to môže viesť k závažným následkom.

Winn spomedzi všetkých druhov liekov vybral štyri také, ktoré pri užití po exspirácii môžu viesť k najvážnejším následkom.

1. Antibiotiká

Winn upozorňuje, že antibiotiká treba brať vždy podľa lekárskeho predpisu. „Niektoré druhy ako tetracyklíny sa rozkladajú natoľko, že ak ich užijete po záruke, môžu prispieť k zlyhaniu obličiek,“ uviedol.

Antibiotiká netreba preventívne skladovať doma, ale radšej si ich v prípade potreby nechať predpísať. V miernejších prípadoch vám síce neublížia, no rovnako po exspirovaní nemusia pomôcť s liečbou.

2. Lieky na srdce

Lieky ako nitroglycerín, ktoré sa predpisujú pacientom s ochoreniami srdca, po čase strácajú účinnosť, čo pri takejto vážnej diagnóze môže rozhodovať o živote a smrti. Je preto potrebné dôsledne pri nich sledovať dátum spotreby.

3. Inzulín

Užívanie inzulínu po záruke vás môže ohroziť, tvrdí Winn. „Pacienti s cukrovkou 1. typu potrebujú dennú dávku inzulínu na reguláciu cukru v krvi. Po exspirovaní však liek nemusí efektívne účinkovať, a tak môže dôjsť k hyperglykémii, čo vedie k závažným následkom,“ vysvetlil.

4. EpiPen

Autoinjektor EpiPen sa podáva v prípade závažnej alergickej reakcie, jeho účinnosť je v takýchto prípadoch kľúčová. „Ak sa liek začne rozkladať, pri anafylaktickom šoku nemusí byť schopný poskytnúť pomoc potrebnú pre záchranu života,“ dodal Winn.