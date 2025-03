Motorkár dostal šmyk a narazil do zvodidiel, na mieste zasahuje polícia

Na ceste II/503 v úseku z Pezinskej baby do obce Pernek došlo v nedeľu poobede k nehode. Motocyklista dostal šmyk a následne narazil do zvodidiel. Prevezený bol do jednej z bratislavských nemocníc. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová.

„Daný úsek je prejazdný striedavo v jednom jazdnom pruhu. Dopravná nehoda je v štádiu objasňovania,“ poznamenala. Okolnosti dopravnej nehody dokumentujú dopravní policajti z Malaciek.