Chystáte sa do kúpeľov? Pozor na 5 častých chýb!

Okrem zocelenia zdravia sa do kúpeľov vyberáme aj kvôli oddychu a času pre seba. Niektoré chyby však môžu viesť k tomu, že z nich odchádzame s neželaným neduhom.

Ako pre britský portál Wowcher uviedla zakladateľka súkromnej zdravotníckej kliniky Healthium Clinics Rosanne Joseph-Anthonyová, pri návšteve kúpeľov si treba dať pozor najmä na týchto 5 chýb. Jej slová interpretoval denník New York Post.

1. K bazénu bez šľapiek

V okolí verejne dostupných bazénov sa množia plesne a baktérie, ktoré sa vám môžu zachytiť na chodidlách. Je preto dôležité pribaliť si na pobyt vodoodolné šľapky.

Pozor na ochranu chodidiel by si podľa Joseph-Anthonyovej mali dávať najmä cukrovkári a ľudia náchylní na bolesť v tejto oblasti tela.

2. Pridlhý pobyt v saune

Sauna je prospešná pre zdravie dýchacích ciest, obehovej sústavy aj pokožky, no netreba to s ňou preháňať. „Neprekročte v saune viac ako 20 minút,“ radí odborníčka. V opačnom prípade riskujete nevoľnosť, dehydratáciu a v najhoršom prípade odpadnutie. Ak so saunovaním len začínate, voľte nižšie teploty a častejšie prestávky.

3. Neignorujte slabosť

Pocit slabosti a krútenie hlavy po vystúpení zo sauny by ste nemali prehliadať. „Ak na vás príde pocit nepohody, rýchlo vystúpte zo sauny a sadnite si,“ uviedla Joseph-Anthonyová.

Saune by ste sa mali celkom vyhnúť, ak ste tehotná, máte nízky tlak alebo máte problémy so srdcom. Pri každom pobyte v saune si treba dopriať dostatok tekutín.

4. Bolesť pri masáži neprehliadajte

Masáž tkanív uložených hlbšie pod svalmi môže bolieť, no podľa odborníčky by nemala presahovať medze „príjemnej“ bolesti. „Rozprávajte sa s každým ošetrovateľom,“ radí Joseph-Anthonyová. „Komunikácia je základ, takže ich vždy informujte o prípadných zraneniach, bolesti svalov alebo užívaní liekov.“

5. V týchto prípadoch masáž vynechajte

Ak ste chorí alebo sa liečite po operácii, masáži sa radšej vyhnite. „Pri masáži sa môže šíriť infekcia. Vyhnite sa jej, ak máte v tele zápal, ak ste nedávno podstúpili operáciu alebo trpíte hlbokou žilovou trombózou,“ dodáva odborníčka.