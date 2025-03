Huliak si nemyslí, že by sa poslanci okolo Migaľa pridali k opozícii

Huliak verí, že premiér Robert Fico (Smer-SD) zvládne rokovanie s nezaradenými poslancami Samuelom Migaľom a Radomírom Šalitrošom, ktorých vylúčili z Hlasu-SD, a poslancom Hlasu-SD Jánom Ferenčákom. Nemyslí si, že by sa pridali k opozícii. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii STVR O 5 minút 12.

„Poznám všetkých poslancov, vylučujem, že by sa pridali na stranu opozície. Každý z tých chlapov si uvedomuje, že nemôže dopustiť pád vlády a pevne verím, že sa podľa toho budú aj správať,“ povedal Huliak. Verí, že premiér rokovania s poslancami zvládne. Zároveň poukázal na to, že vláda prijíma dôležité opatrenia a legislatívu.

Predseda opozičného KDH Milan Majerský však koalíciu kritizoval. Hovoril o nej ako o zlepenci. Myslí si, že vládna koalícia v súčasnosti nemá podporu 76 poslancov Národnej rady (NR) SR. Nevie, či teda dokáže otvoriť prípadnú schôdzu parlamentu, aby mohol zložiť sľub Miroslav Radačovský, ktorý má byť Huliakovým náhradníkom v parlamente. Zároveň vyzval opozičné hnutie PS, aby stiahlo svoj návrh na zvolanie mimoriadnej parlamentnej schôdze k transakčnej dani. „Nech si pán Radačovský zloží sľub na schôdzi, ktorú si zvolá vládna koalícia a tam nech dokážu, že majú 76 hlasov,“ podotkol.

Huliak mieni, že budú mať dosť hlasov. „Myslím si, že nikto by nešiel do nejakej mimoriadnej parlamentnej schôdze bez toho, aby si nebol istý, že dôjde k jej otvoreniu,“ poznamenal. Zároveň tvrdí, že jeho náhradník Radačovský ho ubezpečil o konzistencii s vládnou koalíciou. „Nemám problém kedykoľvek sa vrátiť v prípade, že by pán Radačovský mal spôsobiť pád vlády,“ vyhlásil.

Novovymenovaný minister zároveň avizoval, že čoskoro predstaví svoj poradný zbor odborníkov. „Verte tomu, budú to veľmi zvučné mená,“ povedal. Nemyslí si, že by s ich pomocou vedenie rezortu nezvládol. Na ministerstve podľa neho prebehne ekonomický, personálny i právny audit. Má cieľ urobiť poriadok vo finančných tokoch, chce, aby boli transparentnejšie. „Mojou zásluhou, si myslím, bude to, že prerozdelíme financie medzi väčšiu časť športov aj neregistrovaných. Peniaze chceme skutočne dať do regiónov, do samospráv,“ poznamenal. Chce tiež zmeniť čerpanie európskych zdrojov, aby boli účelovo poskytnuté tam, kde sú potrebné. „Urobím všetko preto, aby v športe prestala rezonovať politika,“ dodal.

Majerský zdôraznil, že pri športe je potrebné dať politiku úplne nabok. „Čas ukáže, či všetky tieto projekty, o ktorých teraz hovoríte, budú financované a dotované v rámci potreby jednotlivých regiónov, športových zväzov a klubov, alebo či to bude politická dotácia. Najhoršie, čo sa môže stať vôbec v živote, ak politici si začnú vyberať, tak tam máme nášho funkcionára,“ poznamenal.