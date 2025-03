6 vecí, bez ktorých sa záhrada nezaobíde pred príchodom jari

Pokojné zimné dni sa pomaly končia, čo pre záhradkárov znamená koniec zaháľania. Ako pre portál Huffington Post radia záhradníci Niall McCauley a Hannah Rowsonová, dni na prelome februára a marca skvele poslúžia na vytrhanie buriny, ktorá si v zemi upevňuje koreňový systém.

Okrem toho je potrebné vykonať aj týchto 6 krokov na zaistenie bezchybného vzhľadu záhrady počas jarných dní:

1. Rozmnožte snežienky

Snežienky sú jedny z prvých kvetov, ktoré zaplavujú jarnú záhradu. Ak ich chcete rozmnožiť, teraz je na to ideálny čas, aby sa do ďalšieho roku stihli usadiť v novej časti zeminy.

Snežienky môžete rozdeliť na polovice pozdĺž koreňov, a následne presadiť na potrebné miesto.

2. Zasaďte posledné jarné cibuľoviny

Ešte nie je neskoro. Ak ste doteraz váhali so sadením jarných tulipánov, narcisov a hyacintov, vyberte si slnečný deň na ich zasadenie do zeminy, a počkajte, kým vykvitnú. Kvôli neskoršiemu sadeniu im to môže trvať dlhšie ako obvykle.

3. Presaďte kríky, ak treba

Kríky sa ideálne presádzajú, kým spia počas zimy. Ak ste niektorému z nich vybrali nový domov v záhrade, vykopte ho aj s koreňmi a presaďte na nové miesto.

4. Zasaďte trvalky

Trvalky ako georgíny a begónie sa najlepšie sadia koncom zimy. „Môžete ich najprv pestovať vnútri, čím ich pripravíte na sadenie vonku počas teplejších dní,“ vysvetlila Rowsonová. Trvalky umiestnite na slnečné miesto mimo prievanu, a počkajte na rast nových výhonkov.

5. Zastrihnite okrasné trávy

Nerovnomernému vzhľadu okrasných tráv sa dokážete vyhnúť skorým predjarným zastrihnutím. Február a začiatok marca sú na to ideálne, lebo z tráv ešte nevyklíčili nové výhonky.

6. Nezabudnite na vistérie

Podľa Rowsonovej by sa vistérie mali strihať dvakrát ročne. Aj obdobie pred začiatkom jari je na to ideálne. „Pomocou naostrených nožníc skráťte dlhé výhonky na dve tretiny, alebo ich zastrihnite nad tretím púčikom nad koreňom,“ radí záhradníčka. Pomocou strihu udržíte vistériu zdravú a hustú.