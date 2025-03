Kažimír nemá podľa premiéra podporu Smeru na post guvernéra NBS

Kažimírovi končí prvé obdobie vo funkcii v júni tohto roka a mohol by ju zastávať ešte raz. Zatiaľ nie je známe, koho bude vláda nominovať na post guvernéra centrálnej banky.

Predseda vlády v Sobotných dialógoch STVR pripomenul situáciu spred niekoľkých rokov, keď odišla časť poslancov vtedy opozičného Smeru-SD a založili novú stranu Hlas-SD. „Ja si myslím, že Peter Kažimír zohral veľmi dôležitú úlohu, keď odišli poslanci zo Smeru v tom období. Nemyslím si, že by Kažimír mal podporu Smeru, nemyslím si to, pokiaľ ide o našich kolegov poslancov,“ konštatoval Fico. Návrh vlády na post guvernéra NBS musí schváliť parlament a do funkcie ho napokon menuje prezident.

Pokiaľ ide o možný návrat Kažimíra do vlády či straníckej politiky, Fico zdôraznil, že so Smerom-SD nemá už nič spoločné. „To už ja neviem, ak by bol atraktívny pre Hlas-SD, ja to budem rešpektovať, samozrejme,“ dodal premiér.

Vrátil sa tiež k rozhodnutiu vlády nominovať bývalého ministra cestovného ruchu a športu Dušana Keketiho (nominant SNS), ktorého tento týždeň vo funkcii na základe dohody v koalícii nahradil Rudolf Huliak (nominant Smeru-SD), za viceguvernéra NBS. Na tento post je podľa neho vhodný.

„Dušan Keketi je slušný človek. On sa stal ministrom ako manažér, čiže nemal nejaké veľmi silné politické krytie, preto bolo celkom pochopiteľné, že keď dôjde k týmto posunom, že to môže byť práve jeho ministerstvo, ktoré bude predmetom posunov. Preto sme neváhali, nikto z nás, má totálnu kvalifikáciu,“ zhodnotil Fico.