Streľba v krčme: Podozrivý muž v kukle utiekol, ľudí varovali

Pri streľbe v krčme vo východnom Toronte bolo zranených 12 ľudí, uviedla polícia v piatok večer miestneho času. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.

Polícia dostala hlásenie o zastrelení viacerých ľudí v blízkosti Progress Avenue a Corporate Drive okolo 22.40 h (3.20 SEČ). Záchranári v prvom vyhlásení uviedli, že 11 dospelých utrpelo zranenia od ľahkých až po kritické, polícia neskôr spresnila 12 ľudí so zraneniami neohrozujúcimi život.

The mass shooting occurred during the opening night of the Piper Arms Pub in Toronto, Canada. Several people shot, suspect at large.pic.twitter.com/XF592ZEJNg