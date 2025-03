Tusk: Zbrojenie je spôsob, ako uniknúť katastrofe, nie sa k nej priblížiť

Podľa jeho informácií Rusko zbrojí v miere, ktorá by mu do štyroch až piatich rokov mohla umožniť väčšiu konfrontáciu nielen voči Ukrajine. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.

„Nie je to burcovanie do vojny,“ povedal poľský premiér, podľa ktorého je zjednotená Európa investujúca do obrany jediným spôsobom, ako predísť konfrontácii s Ruskom. Podľa Tuska Európa nemá dôvod na komplexy, pretože je modernejšia a bohatšia ako Rusko. „Keď spočítame, čo dnes členské štáty EÚ vydávajú na obranu, tak je to 450 miliárd eur za rok 2024, čo je približne toľko, ako vydalo Rusko, ale u nich je to 30 percent ich príjmov. Pre Rusko bude táto miera, obzvlášť pri sankciách, smrteľná,“ povedal poľský premiér.

„Vtedy, keď sa Západ nebál konfrontácie, tak ju nakoniec vyhral bez preliatej krvi, bez tragédie vojny,“ povedal Tusk s odkazom na studenú vojnu. „Nemáme dôvod, aby Európa a Poľsko mali komplexy, ale pod jednou podmienkou - že sa zbavíme chýbajúcej vôle konať a neistoty,“ dodal.

Tusk v prejave nepriamo prirovnal predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána k zradcovi z gréckej histórie, ktorý perzským vojakom prezradil tajný chodník, čím obkľúčili spartské vojsko kráľa Leonida v bitke pri Termopylách. „Nechceli by ste byť včera v koži Orbána,“ poznamenal v súvislosti s mimoriadnym rokovaním Európskej rady, na ktorom sa 26 lídrov EÚ s výnimkou Orbána zhodlo na spoločnom vyhlásení o Ukrajine.

Tusk tiež vyjadril pozitívny postoj k návrhu, aby Poľsko odstúpilo od Ottawskej a Dublinskej dohody, ktoré zakazujú použitie protipechotných mín a kazetovej munície. „Využijeme každú dostupnú možnosť, ako zvýšiť svoju obranyschopnosť,“ povedal Tusk. Zároveň oznámil prípravu projektu, ktorý zabezpečí, aby každý dospelý muž v Poľsku bol pripravený pre prípad vojny.

Tusk informoval aj o posilnení vojenskej spolupráce s Tureckom, škandinávskymi krajinami, Pobaltím a Rumunskom. Poľsko podľa neho potrebuje zachovať silné spojenectvo aj so Spojenými štátmi, ale nemá dôvod sa tváriť spokojne pri krokoch americkej administratívy, ktoré by šli proti jeho záujmom. Podľa neho prekvapenie z krokov súčasnej administratívy ukazuje, že mnohí nevenovali dostatočnú pozornosť jej vyjadreniam už od jej nástupu.

Poľský premiér označil bezpečnosť svojej krajiny za úzko prepojenú s bezpečnosťou Ukrajiny. „Ukrajina bojuje za seba, ale ak vydrží, výsledkom bude väčšia bezpečnosť Poľska,“ vyhlásil. Zároveň varoval, že v opačnom prípade sa Poľsko môže ocitnúť v náročnej geopolitickej situácii.