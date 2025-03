Danko: Slovensko sa mohlo na samite zachovať ako Maďarsko, no rešpektujem Fica

Slovensko sa mohlo na štvrtkovom (6. 3.) samite EÚ zachovať ako Maďarsko a v niektorých pozíciách by malo zaujímať neutrálny postoj. V piatok to uviedol šéf SNS a podpredseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko. Chápe však premiéra Roberta Fica (Smer-SD), myslí si, že rokovania neboli ľahké. Nechce s ním ísť do konfliktu a stojí za ním. Danko ocenil, že Fico zabojoval o obnovenie dodávok plynu a že háji záujmy SR. Vyhlásil tiež, že SNS by odišlo z vlády, ak by sa rozhodlo o poslaní slovenských vojakov na Ukrajinu.

„Čakal som, že sa Slovensko zachová v pozícii ako Maďarsko,“ povedal Danko na tlačovej konferencii. Považuje za veľmi dôležité, aby Slovensko v týchto situáciách stálo bok po boku vedľa Maďarov. Danko nechce útočiť na Smer-SD, ale bude sa Fica pýtať, či by nebola lepšia pozícia pre Slovensko, ak by sme koordinovali veci s Maďarmi.

Fico má dôveru SNS. „Budem mať budúci týždeň rokovania, budem sa snažiť pochopiť jeho pozíciu. Chcem oceniť, že Robert Fico zabojoval o obnovenie dodávok plynu. Chcem oceniť, že Robert Fico, či už na domácej alebo zahraničnej scéne, háji záujmy hrdého Slovenska,“ povedal o samite. Dodal, že pre SNS je dôležité, aby táto vláda „žila“, aby mala 79 poslancov. Má plné pochopenie pre postoj Fica na samite, pretože, ak by nahneval európskych lídrov, mal by to ťažké v rokovaniach o eurofondoch. Zároveň vyhlásil, že SNS je proti väčšiemu zbrojeniu na Ukrajinu.

Všetci 27 lídri krajín EÚ sa na samite v Bruseli dohodli na záverečnom texte o posilnení obrany bloku. Maďarský premiér Viktor Orbán vetoval závery, ktoré sa týkali poskytovania vojenskej pomoci Ukrajine. V návrhu vyhlásenia, ktorý podporilo zvyšných 26 krajín EÚ vrátane Slovenska, sa potvrdzuje doterajší postoj EÚ k vojne na Ukrajine, zdôrazňuje sa potreba spravodlivého a trvalého mieru a záväzok bloku pokračovať v pomoci Kyjevu vo všetkých podobách vrátane vojenskej podpory.