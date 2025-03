Rýchlo a bezpečne: Ako BLIK uľahčuje online nákupy na Slovensku

Inovatívne platobné systémy, ktoré umožňujú realizovať transakcie priamo cez mobil, získavajú čoraz väčšiu obľubu. Jedným z nich je BLIK – platobná metóda z Poľska, ktorá teraz prináša svoje výhody aj slovenským zákazníkom.

BLIK ako inovatívna platobná metóda

BLIK vznikol v Poľsku v roku 2015 a rýchlo sa stal obľúbeným platobným systémom medzi miliónmi používateľov. Jeho hlavnou výhodou je možnosť uskutočňovať platby bez potreby fyzickej platobnej karty – stačí mať pri sebe mobilný telefón. Transakcie prebiehajú cez jednorazový šesťmiestny kód, ktorý je generovaný v aplikácii a platí len dve minúty, čo výrazne znižuje riziko zneužitia.

Táto platobná metóda sa ukázala ako ideálna pre rýchle online nákupy. Vďaka svojmu pohodliu, bezpečnosti a univerzálnosti sa BLIK stal lídrom medzi mobilnými platobnými metódami v Poľsku a získal si tak dôveru viac ako 16 miliónov používateľov.

Príchod Blik-u a slovenský trh

V roku 2023 BLIK začal svoju expanziu na Slovensko prostredníctvom partnerstva so spoločnosťou VIAMO, známym poskytovateľom Fintech mobilných platieb. Prvou slovenskou bankou, ktorá začala ponúkať BLIK svojim klientom, je Tatra banka, ktorá integrovala tento spôsob platby do svojej aplikácie Tatra banka VIAMO. Slovenskí zákazníci tak získali možnosť platiť cez BLIK v internetových obchodoch bez toho, aby museli zadávať údaje o svojej karte.

Platobný integrátor PayU sa tiež zapojil do procesu rozširovania platobnej metódy BLIK na slovenskom trhu a začal ho ponúkať ako možnosť platby pre slovenské e-shopy. Vďaka tejto spolupráci môžu slovenskí spotrebitelia platiť za svoje online nákupy jednoducho a bezpečne, len za pomoci svojho mobilu. Tatra banka je však len prvým krokom v expanzii BLIK-u na Slovensko. Spoločnosť plánuje spolupracovať s ďalšími bankami, aby sa BLIK stal bežne dostupnou platobnou metódou pre ešte širší okruh slovenských používateľov.

BLIK a jeho bezpečostné metódy

BLIK kladie veľký dôraz na bezpečnosť. Jednou z hlavných bezpečnostných funkcií je generovanie jednorazového šesťmiestneho kódu, ktorý má platnosť iba dve minúty. Po jeho zadaní na platobnej stránke používateľ vidí všetky detaily transakcie a platbu musí následne potvrdiť PIN kódom alebo biometrickým prvkom, ako je odtlačok prsta či rozpoznanie tváre, čo pridáva ďalšiu úroveň ochrany. Po dokončení platby sa aplikácia opýta, či si chcete daný obchod zapamätať – ak súhlasíte, ďalšie nákupy zaplatíte už bez zadania šesťmiestneho kódu. Stačí jeden klik!

Vzhľadom na to, že údaje o karte nie sú s BLIK nikdy zdieľané s obchodníkom, znižuje sa riziko úniku citlivých údajov. Okrem toho tento systém reaguje na moderné bezpečnostné hrozby a využíva pokročilé algoritmy na sledovanie a detekciu podozrivých transakcií. Kombinácia biometrických prvkov, šifrovania a dvojstupňovej autentifikácie robí z BLIK-u jednu z najbezpečnejších platobných metód na trhu.

Budúcnosť BLIK-u na Slovensku

Spustenie platobnej metódy BLIK na Slovensku je len začiatkom. Spoločnosť už vyjadrila záujem o spoluprácu s ďalšími finančnými inštitúciami na Slovensku a aktívne rokuje s bankami, ktoré by mohli túto metódu zaradiť medzi možnosti platby pre svojich klientov. Okrem toho BLIK plánuje rozšíriť svoje pôsobenie na ďalšie európske trhy.

Zaujímavým krokom by mohlo byť aj plánované partnerstvo s Fintech gigantmi, ako je napríklad Revolut. Takáto spolupráca by umožnila používateľom Revolutu na Slovensku vykonávať rýchle a bezpečné platby cez BLIK, čím by sa ďalej posilnila pozícia tejto platobnej metódy. Potenciál expanzie za hranice Poľska je obrovský a BLIK sa snaží využiť rastúci dopyt po mobilných platobných riešeniach na rozšírenie svojho vplyvu.

BLIK predstavuje moderné riešenie pre rýchle, bezpečné a pohodlné online platby na Slovensku. Jeho úspech na poľskom trhu naznačuje, že aj slovenskí spotrebitelia ocenia možnosť platiť bez karty, jednoducho pomocou mobilného telefónu. Vďaka jednoduchosti použitia a vysokému dôrazu na bezpečnosť je BLIK ideálnym riešením pre súčasných zákazníkov, ktorí hľadajú bezproblémové platobné možnosti.