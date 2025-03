Premiér: Slovensko sa nezaviazalo k žiadnej finančnej ani vojenskej pomoci Ukrajine

Zároveň považuje za úspech, že Rada uznala výhrady a obavy SR v súvislosti so zastavením plynu cez Ukrajinu. Európska komisia, Slovensko a Ukrajina tak musia nájsť v tejto téme nejaké riešenie. Uviedol to na piatkovej tlačovej konferencii.

„Európska rada uznala oprávnenosť a opodstatnenosť našich pripomienok a obáv, ktoré neustále vynášame, pretože vieme, čo to spôsobuje, ak plyn nepôjde cez územie Slovenska a ďalej do Európy,“ povedal Fico. Dodal, že vyhlásením ER o plyne má Slovensko politický mandát a môže tak vytvárať eminentný tlak smerom na Ukrajinu. Premiér zároveň informoval, že v piatok je v Bruseli ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD), ktorá tam rokuje o možnostiach tranzitu azerbajdžanského plynu cez Ukrajinu.

Predseda vlády označil za klamstvá vyjadrenia o tom, že SR bude Ukrajine pomáhať finančne alebo vojensky. „Ukážte mi niekde, kde som sa ja včera zaviazal. (...) Ani euro, ani náboj zadarmo, pokiaľ ide o Ukrajinu,“ poznamenal Fico. Vláda je podľa neho pripravená pomôcť Ukrajine humanitárne. Uchádza sa tiež o ďalšie spoločné rokovanie s ukrajinským vládnym kabinetom. Premiér verí, že k tomu dôjde v krátkom čase.

Podotkol, že pokiaľ Spojené štáty americké odmietnu garantovať bezpečnosť Európe, je na stole téma, ako to budú členské štáty robiť spoločne. Za víťazstvo považuje, že obranné výdavky sa nebudú započítavať do Paktu stability a rastu. Oceňuje aj flexibilitu vo využívaní eurofondov a zapojenie Európskej investičnej banky a súkromného sektora do obranných projektov.

Všetci 27 lídri krajín Európskej únie sa vo štvrtok (6. 3.) na samite v Bruseli dohodli na záverečnom texte o posilnení obrany bloku. Maďarský premiér Viktor Orbán vetoval závery, ktoré sa týkali poskytovania vojenskej pomoci Ukrajine. V návrhu vyhlásenia, ktorý podporilo zvyšných 26 krajín EÚ vrátane Slovenska, sa potvrdzuje doterajší postoj EÚ k vojne na Ukrajine, zdôrazňuje sa potreba spravodlivého a trvalého mieru a záväzok bloku pokračovať v pomoci Kyjevu vo všetkých podobách vrátane vojenskej podpory.