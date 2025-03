Opozícia vyčíta premiérovi, že na samite nič pre energetickú bezpečnosť SR nevybojoval

„Toto, čo dnes Robert Fico ide predávať ako víťazstvo, je v skutočnosti len trápne divadlo pre občanov, ktoré má vytvoriť ilúziu odhodlaného bojovníka v Bruseli. V skutočnosti je výsledok samitu strašná blamáž, pretože premiér si od 26 kolegov nechal na papier dať domácu úlohu, aby konečne konal,“ poznamenal Korčok.

Spoločne so Šimečkom poznamenali, že je to dôsledkom toho, že SR sa pre zahraničnú politiku vlády dostáva do izolácie. „Lídri EÚ sa jednoducho nechcú postaviť za premiéra, ktorý odišiel od európskeho stola na druhú stranu k Rusom a ťahá tak Slovensko preč z EÚ,“ podotkol Korčok. PS kritizovalo aj ďalšie kroky vlády v zahraničnej politike.

Aj predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová skonštatovala, že predseda vlády na európskom samite v podstate nič nedosiahol. „Okrem jednej vety, že on sám má vyvinúť väčšiu snahu v otázke tranzitu plynu. S touto jeho domácou úlohou sa dá súhlasiť, občania sa pýtajú, prečo vyplakáva vo verejných vystúpeniach namiesto toho, aby niečo pre Slovensko dosiahol,“ dodala.

V Bruseli sa vo štvrtok (6. 3.) uskutočnil mimoriadny samit EÚ o podpore Ukrajine a o európskej obrane. Do záverov sa podarilo presadiť text o tom, že treba v súčinnosti Európskej komisie, Ukrajiny a SR hľadať riešenie na obnovenie tranzitu plynu. Premiér po skončení samitu uviedol, že členské štáty EÚ uznali, že zrušenie tranzitu plynu cez Ukrajinu „je problém, ktorý ohrozuje celú EÚ“.