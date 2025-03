Rezort vnútra predstavil nový dizajn policajných áut

Dizajn využíva slovenskú trikolóru. Autá v piatok prezentoval na tlačovej konferencii minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) s prezidentkou Policajného zboru poverenou výkonom dočasne neobsadenej riadiacej funkcie Janou Maškarovou.

„Nový dizajn policajných áut je unikátny svojou rozpoznateľnosťou a svojou farebnosťou. Jasne odkazuje na policajný zbor a štátne symboly našej krajiny - SR. Je originálny, slovenský, s presahom na štandard Európskej únie. Je porovnateľný s riešeniami našich susedov v Rakúsku, Poľsku, Francúzsku či Portugalsku. Koncept, ktorý sme postavili pri redizajne policajných áut, je postavený na troch pilieroch. Je to pilier symboliky, pilier variability a pilier autority,“ povedal o novom dizajne minister.

Poverená policajná prezidentka Jana Maškarová zmenu polepov na služobných autách zboru víta. Nový dizajn podľa nej zvýrazňuje príslušnosť k Policajnému zboru. „Aby sme nemali vozidlá, ktoré sú naozaj v rýchlych momentoch zameniteľné s inými služobnými motorovými vozidlami zahraničných polícií,“ uviedla.

Podľa ministra budú náklady na jeden polep nižšie, ako to bolo pri žlto-modrom dizajne. Tvrdí, že ten stojí štát 1700 eur. Pri novom dizajne to bude len 1200 eur. Autá, ktoré aktuálne Policajný zbor používa, prelepovať nebudú. Minister tiež sľubuje skoré vyradenie vozidiel so starším zeleno-bielym dizajnom. Služobné autá, ktoré ministerstvo obstará, budú už s novými polepmi.

Foto: TASR/Dano Veselský

Nový dizajn policajných áut neobsahuje reflexné prvky. Autá budú preto na ceste málo viditeľné. Dobrá viditeľnosť áut chráni aj jeho posádku. Na tlačovej konferencii na to v piatok v reakcii na predstavenie nového dizajnu policajných áut upozornil exminister vnútra a poslanec Národnej rady (NR) SR Roman Mikulec (Slovensko, Za ľudí, KÚ).

„Policajti potrebujú cítiť, že aj tie polepy na autách, aj tie autá sú bezpečné pre nich. A práve preto sme my robili tie polepy, ako sme ich robili. Boli v súlade so štandardom v Európskej únii,“ uviedol Mikulec. Dodal, že žlto-modrý dizajn bol oproti prezentovanému viditeľnejší najmä v noci a počas zlého počasia. Poukázal, že na Slovensku budú po cestách jazdiť policajné autá s troma druhmi polepu. Nový dizajn nazval „pohrebákom“.