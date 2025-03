SKZL: Obnova zubných benefitov môže výrazne pomôcť v stomatológii i v prevencii

Zdravotné poisťovne by mali podľa neho zvážiť rôzne formy podpory, napríklad príspevky na dentálnu hygienu alebo na kvalitnejšie materiály pri zubnom ošetrení pre pacientov, ktorí sa pravidelne starajú o svoje ústne zdravie. Ako uviedol pre TASR, takéto opatrenia by ľudí motivovali riešiť svoje zubné problémy včas a zároveň by znížili náklady na komplikované zákroky v budúcnosti.

„Zubné benefity zohrávali zásadnú úlohu nielen v poskytovaní kvalitnej stomatologickej starostlivosti, ale aj v širšom kontexte celkovej prevencie, ktorá má pozitívny vplyv na ďalšie lekárske odbory. Hoci samotné preventívne prehliadky v stomatológii sú hradené z verejného zdravotného poistenia, tieto benefity slúžili ako dôležitý stimul pre pacientov, ktorí vďaka nim boli motivovaní k včasnej sanácii chrupu a starostlivosti o dentálnu hygienu,“ priblížil pre TASR Moravčík. To podľa neho pomáhalo nielen včas identifikovať a liečiť problémy v dutine ústnej a prispievalo aj lepšiemu celkovému zdravotnému povedomiu.

Podotkol, že pozitívny presah zubných benefitov sa prejavoval aj v iných odboroch medicíny. „Pravidelné následné komplexné ošetrenia zlepšovali celkový zdravotný stav pacientov a znižovali pravdepodobnosť rozvoja systémových ochorení, s ktorými sú často spojené zápalové stavy v ústach,“ poznamenal prezident komory.

Zrušenie zubných benefitov, ku ktorému došlo pred rokom, podľa neho spôsobilo zhoršenie dostupnosti zubnej starostlivosti pre určité skupiny obyvateľstva a odstránilo stimul na podstúpenie ďalších ošetrení. „Takáto situácia navyše negatívne ovplyvňuje aj prevenciu v iných lekárskych odboroch, keďže pacienti s neliečenými ústnymi problémami často vykazujú zhoršený celkový zdravotný stav,“ dodal Moravčík.

Súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera tento týždeň opäť spustila zubné benefity pre svojich poistencov. Ich obnovenie v blízkej dobe následne avizovali aj súkromná Union zdravotná poisťovňa a štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP).

V zdravotných poisťovniach bolo poskytovanie zubného benefitu zrušené v máji 2024.