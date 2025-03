Politici reagovali na úmrtie Dušana Čaploviča

Pamiatku zosnulého politika Dušana Čaploviča si pripomenuli viacerí politici. Vyzdvihli jeho osobnosť a poukázali na jeho zásluhy a politickú prácu. Vyjadrili zároveň úprimnú sústrasť jeho rodine a blízkym.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) vyjadril ľútosť nad úmrtím Dušana Čaploviča. Vyjadril aj hlbokú sústrasť jeho rodine, najbližším a priateľom. Uviedol to v úvode piatkovej tlačovej konferencie.

„Bol to môj priateľ, významný predstaviteľ ľavicového hnutia, pretože bol autentický ľavičiar, sociálny demokrat a je škoda, že ešte niekoľko rokov s nami nemohol pobudnúť a minimálne nás podporovať, ako to robil do poslednej chvíle,“ dodal Fico.

Strana Smer-SD, ktorej bol Čaplovič v minulosti podpredsedom, naňho spomína ako na výnimočnú osobnosť. Zanechal podľa nej nezmazateľnú stopu v oblasti histórie, archeológie a politiky. Jeho stratu označila za citeľnú nielen pre ňu, ale aj pre celú SR. „Svojou erudíciou, nadhľadom a statočnosťou významne prispel k rozvoju Slovenska. Ako minister školstva v našej vláde sa zaslúžil o mnohé reformy a zlepšenia v slovenskom školstve,“ dodala.

Správu o úmrtí prijal so zármutkom aj minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). „Bol človekom s pevným presvedčením, ktorý celý život zasvätil vzdelaniu, vede a službe verejnosti,“ poznamenal.

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) je presvedčený, že je ťažké vypovedať pár vetami všetko to, čo Čaplovič urobil pre Slovensko, pre politickú kultúru i pre vedu a vzdelávanie. „Ostávajú po ňom mnohé diela, ale aj spomienky na dobré skutky, priateľské gestá i múdre slová,“ uviedol šéf slovenskej diplomacie na sociálnej sieti

Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) vyzdvihol Čaplovičovu erudovanosť a jeho pôsobenie v oblasti v oblasti histórie a archeológie. „Zomrel môj dobrý kamarát,“ netají osobný rozmer smútku zo správy o Čaplovičovom úmrtí minister financií.

Podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) vyzdvihla Čaplovičov rozhľad, vzdelanie i srdečnosť. „Svoj život zasvätil poznaniu a službe verejnosti, jeho práca a odkaz zostanú medzi nami,“ zdôraznila Saková.

Na Čaploviča ako vždy pozitívne naladeného človeka spomína vo svojom príspevku aj minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD). „Dušan bol jedným z tých politikov, ktorého si verejnosť pamätá doteraz, čo len svedčí o tom, že bol výrazným predstaviteľom jednej politickej generácie,“ dodal Tomáš.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) je presvedčený, že Čaplovič sa zaslúžil o rozvoj vzdelávania i napredovanie celého Slovenska. „Naša história a jej hodnoty mu boli vždy blízke a usiloval sa ich pretaviť do lepšej budúcnosti pre ďalšie generácie,“ dodal.

„Jeho prínos pre slovenskú vedu a spoločnosť zostane nezabudnuteľný,“ vzdal Čaplovičovi hold vo svojom príspevku tiež minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši (Hlas-SD).

Ľútosť nad odchodom „človeka s úsmevom v očiach“ a česť pamiatke osobnosti Dušana Čaploviča vyjadril na sociálnej sieti aj minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD).

Čaploviča si zaspomínal aj líder strany SaS a exminister školstva Branislav Gröhling. „Bol si skúsený, ostrieľaný politický káder. Na školskom výbore som si vždy rád vypočul tvoje názory. No ešte radšej som mal rozhovory s tebou mimo výboru. Páčil sa mi tvoj nadhľad. Ako si vždy vedel hodnotiť dianie v politike s humorom a ľahkosťou,“ odkázal zosnulému.

Vo štvrtok (6. 3.) vo večerných hodinách zomrel slovenský politik, historik a archeológ Dušan Čaplovič. V minulosti pôsobil ako podpredseda vlády SR a minister školstva. Bol tiež podpredsedom strany Smer-SD.