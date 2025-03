Costa: EÚ sa s rozhodnosťou blíži k posilneniu európskej obrany

Uviedol to vo štvrtok po skončení mimoriadneho summitu členských krajín Únie predseda Európskej rady António Costa. TASR informuje podľa agentúry AFP a denníka The Guardian.

Európski lídri podľa Costu reflektovali na „ponaučenia získané z vojny na Ukrajine“ a budú investovať do prioritných oblastí. „Plníme to, čo sme sľúbili, budovať systém odstrašovania na posilnenie bezpečnosti našich občanov,“ povedal reportérom Costa na spoločnej tlačovej konferencii so šéfkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou.

„Naše úsilie posilniť obranu Európy bude prínosom aj pre Ukrajinu, pretože bezpečnosť Ukrajiny je jadrom bezpečnosti Európy,“ upozornil. Ako dodal, európski lídri sa pripravujú na podporu Ukrajiny, keď sa rozhodne zapojiť do rokovaní, aby „pomohli dosiahnuť pozitívny výsledok“, cituje Guardian.

„Dnešok predstavuje určujúci moment pre Európu, pre bezpečnosť Európanov,“ dodal Costa.

Európska rada podľa neho prijala „konkrétne“ rozhodnutia zamerané na poskytnutie nových zdrojov a nástrojov pre obranné schopnosti Európy. „To znamená, investovať do našej ekonomiky a chrániť našich občanov,“ spresnil.

Von der Leyenová zároveň uviedla, ona i ďalší lídri EÚ sa vo štvrtok stretli s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, aby rokovali o tom, ako dosiahnuť „spravodlivý a trvalý“ mier.

„Naša podpora pre ozbrojené sily Ukrajiny nikdy nebola naliehavejšia,“ upozornila. Zároveň podotkla, že ak chce americký prezident Donald Trump dosiahnuť mier prostredníctvom sily, bude to možné jedine s podporou EÚ.

Európa podľa nej posilní svoju obranu v rozsahu i rýchlosti v čase „jasného a prítomného nebezpečenstva“. Ako dodala, lídrom EÚ predstavila plán, v rámci ktorého prevezmú väčšiu zodpovednosť za vlastnú bezpečnosť.

„Dnes sa píše história,“ povedala von der Leyenová reportérom v Bruseli.

Všetci 27 lídri krajín Európskej únie sa vo štvrtok na summite v Bruseli, na ktorom sa zúčastnil aj premiér SR Robert Fico, dohodli na záveroch o posilnení obrany bloku. Súhlasili s výrazným navýšením príspevkov na prezbrojenie Európy. Európska rada (ER) v záveroch tiež zdôraznila, že Európa sa musí stať suverénnejšou a zodpovednejšou za svoju obranu a musí byť lepšie vybavená na to, aby mohla konať a samostatne riešiť bezprostredné a budúce výzvy a hrozby.