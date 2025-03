Videá z Kanady prekvapili internet: Toto spôsobili americké clá

V utorok 4. marca vstúpilo do platnosti nariadenie administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktoré uvalilo 25 percentné clá na výrobky z Kanady a Mexika.

Niekoľko dní po prijatí opatrenia zaplavili sociálne siete fotografie a videá z kanadských obchodov s prázdnymi regálmi. Reťazce sa totiž postupne zbavujú amerického alkoholu, aby sa vyhli vysokým nákladom za dovoz.

Jednu z fotografií zverejnil na sociálnej sieti X študent z Quebecu Joshua Gariepy. „Podľa mňa to dokonale zachycuje situáciu: zostáva znak 'Výrobky USA', ale police sú prázdne,“ uviedol v rozhovore pre portál NBC News.

The Quebec Government is responding to Trump’s tariffs on Canada by implementing measures such as penalties. One example is the removal of U.S. liquor products from SAQ shelves. Here’s an example of an empty section of the USA products, at the SAQ store in the Eaton Centre. pic.twitter.com/wWYQXOTczf