Blanár po schôdzke so Szijjártóm: SR a Maďarsko naďalej stoja na strane mieru

Povedal to vo štvrtok minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) na spoločnej tlačovej konferencii s maďarským ministrom zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péterom Szijjártóm.

„Konečne tu vidíme nejaké svetielko na konci tunela, že sa tento konflikt môže ukončiť diplomatickou cestou,“ podčiarkol Blanár, ktorý pripomenul, že po troch rokoch sa jednoznačne ukázalo, že tento konflikt nemá vojenské riešenie.

Podľa jeho slov na strane EÚ však stále vidno, že chcú presadzovať naratív Bruselu o tom, že sa dá táto vojna na Ukrajine vyhrať. „My s tým nesúhlasíme. Zhodli sme sa, že máme rovnaký pohľad a že to budeme maximálne podporovať pri všetkých aktivitách, ktoré s tým budú spojené,“ zdôraznil šéf slovenskej diplomacie.

Blanár dodal, že všetko to má obrovský vplyv na vzťahy v rámci EÚ vrátane ekonomiky. Predovšetkým by sa však dosiahnutím mieru ušetrili životy na oboch stranách, na ukrajinskej i ruskej.

Szijjártó podotkol, že v uplynulých troch rokoch európska politika podnecovala tento konflikt a ohrozila bezpečnosť a ekonomiku EÚ. „Brusel sa rozhodol pokračovať v tejto vojne, my to považujeme za veľmi zlé a nebezpečné. V plnej miere podporujeme mierové iniciatívy Donalda Trumpa. Podporujeme aj mierové rokovania medzi Ruskom a Spojenými štátmi, ktoré považujeme za jedinú schodnú cestu,“ dodal.

Šéf maďarskej diplomacie označil za neakceptovateľné uzatvorenie už zabehnutých tranzitných potrubí, ako aj útočenie na energetické prepravné trasy. Priam škandalózna je podľa jeho slov skutočnosť, že Európska komisia zastáva záujmy Ukrajiny, a nie členských krajín Únie. „Štvorbodová záruka Bruselu pre Maďarsko už v dvoch bodoch zlyhala. Ubrániť sa môžeme iba sami. Je preto potrebná intenzívna vzájomná spolupráca SR a Maďarska,“ podčiarkol Szijjártó s poznámkou, že záujmom vlasteneckých vlád SR a Maďarska je, aby v ich susedstve bol mier a aby nikto nesiahal na ich suverenitu.

Ministri hovorili o ďalšom rozvoji vzájomnej spolupráce, ku ktorej prispeje aj pripravované memorandum k 30. výročiu podpísania Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci 19. marca 1995. Rozhodli sa spolupracovať v poskytovaní vzájomnej spolupráce rýchlej zdravotnej pomoci či už z maďarskej alebo slovenskej strany podobne, ako to je pripravované zo strany SR v prípade Rakúska aj Českej republiky.

Rokujúce strany k otázke obchodovania medzi EÚ a USA zdôraznili, že treba diskutovať o možných riešeniach. Akékoľvek zvýšenie ciel by malo extrémne vysoký dosah, zvlášť na Slovensko. „Bolo by potrebné pragmaticky spoločne s eurokomisárom Marošom Šefčovičom (podpredseda EK pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad, pozn. TASR), ale aj bilaterálne pôsobiť na to, aby sa vzťahy s USA vyriešili v prospech oboch strán,“ povedal Blanár.