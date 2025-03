Pellegrini: Popieranie pandémie je urážkou všetkých pozostalých a obetí

Obete pandémie ochorenia COVID-19, ale aj pozostalí, ktorí dodnes smútia, si od nás zaslúžia, aby sme sa z celej situácie poučili, vyrovnali s minulosťou, ale aby sme na ňu nikdy nezabudli. Prezident Peter Pellegrini to vyhlásil po štvrtkovom stretnutí s rodinami a priateľmi obetí covidu, ktoré sa uskutočnilo pri príležitosti pamätného Dňa obetí pandémie COVID-19.

Pandémiu podľa neho nemožno brať ako krátku etapu histórie. „Bola to vážna udalosť, ktorej sme nečelili niekoľko desaťročí,“ zdôraznil. Nie je presvedčený, že na Slovensku je na manažérskej a odbornej úrovni uzavreté, ako bolo toto obdobie zvládnuté. Naopak, má pocit, že diskusia sa viac venuje konšpiráciám o vzniku a pôvode ochorenia. „Odmietam, aby sme sa venovali veciam, ktoré naozaj majú bližšie k rôznym konšpiráciám a teóriám, že covid nebol alebo bol niekde importovaný,“ poznamenal. Zároveň zdôraznil, že vždy bude stáť na strane odbornosti a faktov.

Hlava štátu si myslí, že splnomocnenec vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár by nemal prichádzať s fantazmagóriami o mRNA vakcínach, ale s vyhodnotením riadenia pandémie. „Ja som očakával, že splnomocnenec vlády pre covid nám dá práve odpovede, na ktoré čakajú aj títo ľudia, kde boli chyby v riadení druhej vlny, tretej vlny, ktoré opatrenie nefungovalo, ktoré, naopak, fungovalo skvele, či nejaké rozhodnutie spôsobilo väčší počet obetí a či za to má alebo nemá niesť niekto aj politickú alebo aj inú trestnoprávnu zodpovednosť,“ poznamenal. Dodal, že k rozhodovaniu o prípadnom podpise zákona o covidových amnestiách bude pristupovať veľmi zodpovedne. „Ak vôbec taký zákon ku mne príde,“ doplnila hlava štátu.

Pellegrini skritizoval, že na Slovensku doteraz nevzniklo pietne miesto, kde si ľudia môžu obete pandémie pripomenúť. Vyzval premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby na vznik pamätníka našiel financie v úsporách predsedu vlády. Zároveň ocenil prácu občianskeho združenia Skutočné obete, ktorí pomáhali pozostalým vyrovnať sa so stratou blízkych. Poďakoval aj všetkým zdravotníkom, ktorí počas pandémie pomáhali. Vyjadril tiež ľútosť nad všetkými obeťami i pozostalými po nich.

Spoluzakladateľka občianskeho združenia Lenka Straková ocenila slová prezidenta. Podotkla, že za každým číslom v štatistikách je konkrétny ľudský príbeh a konkrétna rodina, ktorá stratila milovaného človeka. „Od začiatku sa snažíme o zmierňovanie následkov pandémie, preto sa nás naozaj bolestivo dotýka, keď sa stretávame so spochybňovaním a so zľahčovaním závažnosti tohto obdobia,“ uviedla. Reflexia pandemických rokov a udalostí by mala byť podľa jej slov vecná, konštruktívna a viesť k lepšej pripravenosti do budúcna.