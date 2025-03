Slová Kaliňáka "neberiem vôbec vážne", tvrdí Pellegrini

Zahraničnú politiku SR tvorí prezident a predseda vlády SR, ostatní ju len komentujú. Vyhlásil to prezident Peter Pellegrini v súvislosti s vyjadreniami viacerých koaličných politikov, ktoré podľa neho zbytočne zahlcujú verejný priestor a vzbudzujú u Slovákov neistotu. Dodal, že NATO možno bude prechádzať kvalitatívnymi zmenami a EÚ zase stojí na rázcestí, ako byť efektívnejšou, no Slovensko od členstva v týchto dvoch organizáciách nechce nikto odkláňať. Slová europoslanca Erika Kaliňáka (Smer-SD) neberie prezident "vôbec vážne".

Prezident si myslí, že niektorí koaliční predstavitelia svojím konaním a slovami nepomáhajú premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD), ktorý sa snaží verejnosť presvedčiť, že nie je dôvod demonštrovať, pretože nikto nechce odkláňať SR od NATO a EÚ. Vyjadrenia však nevníma zatiaľ dramaticky, pretože pre neho je dôležité, ako sa správa premiér na európskych zasadnutiach a on ako hlava štátu na samitoch NATO. „My tvoríme zahraničnú politiku, ostatní ju len komentujú,“ dodal.

Slová Kaliňáka o tom, že ak by sa Rusi dostali do ukrajinského Užhorodu, Slovensko by malo konečne spoľahlivého partnera, neberie Pellegrini „vôbec“ vážne. Vníma ho ako mladého a veľmi neskúseného politika. „Nemyslím si, že tento mladý muž, ktorý je v politike veľmi krátko, má a je schopný tak analyzovať situáciu vo svete, aby rozprával svoje názory. A keď ich rozpráva, tak ich netreba brať vôbec vážne a relevantne, pretože on má ešte na to čas, aby sa najvyšší ústavní činitelia zaoberali jeho vyjadreniami,“ povedal s tým, že europoslanec Kaliňák sa snaží zaujať.

Premiér bol podľa prezidenta na štvrtkovom zasadnutí parlamentného eurovýboru veľmi korektný a konkrétny. Myslí si, že svojím tvrdým postojom sa mu podarí do záverov samitu EÚ presadiť zmienku o tom, že EÚ, Ukrajina a Slovensko musia vyvinúť maximálne úsilie v diskusii o návrate možnosti tranzitu plynu pre Slovensko cez ukrajinsky plynovod. „To je legitímny postoj SR,“ povedal.