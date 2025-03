Ak by Rusko dobylo Ukrajinu, SR by mala spoľahlivého suseda, tvrdí Kaliňák. Takto reaguje opozícia

Predseda hnutia PS Michal Šimečka by rád poznal názor predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) na vyjadrenia podpredsedu Smeru a europoslanca Erika Kaliňáka o tom, že ak by dobylo Rusko Ukrajinu, malo by Slovensko spoľahlivého suseda. Opozičné hnutie Slovensko tvrdí, že Smer viac a viac presviedča Slovensko o tom, že kolaboruje s Ruskom, a zrádza tak záujmy SR.

„Chcel som sa ho to opýtať aj na výbore, či si praje takýto scenár, žiaľ, nemal som na to príležitosť, keďže pán premiér odišiel,“ skonštatoval Šimečka. O Ficovej náklonnosti ku Kremľu je zároveň presvedčený. „Pretože všetko, čo robí, aj pred týmto samitom, ako by robil podľa inštrukcií ruského prezidenta Vladimíra Putina,“ argumentoval.

Hnutie Slovensko poukazuje na výroky podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara (Smer-SD), ktorý nepovažuje Rusko za bezpečnostnú hrozbu, či europoslanca Kaliňáka, ktorý hovorí o tom, že Rusko by bolo pre Slovensko spoľahlivejším susedom. Europoslanec Ľuboš Blaha (Smer-SD) sa podľa hnutia v Moskve stretol so šéfom ruskej tajnej služby. „Politici Smeru systematicky robia kroky, aby Slovensko vytrhli z bezpečnostného domu Európy a odovzdali nás Rusku,“ podotkol líder hnutia Slovensko Igor Matovič.

