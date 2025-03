Lekári varujú ženy: Ak užívate tieto lieky, môže u vás nastúpiť Alzheimerova choroba

Výskum publikovaný v časopise Science Advances naznačuje, že ženy, ktoré užívajú lieky na zmiernenie príznakov menopauzy, môžu byť vystavené vyššiemu riziku Alzheimerovej choroby.

Výskumníci zistili, že ženy, ktoré užívali hormonálnu substitučnú liečbu (HSL) v šesťdesiatke, mali oveľa vyššie riziko demencie v sedemdesiatke. Tieto ženy mali v mozgu vyššiu hladinu plaku spojeného s Alzheimerovou chorobou v porovnaní s rovesníčkami, ktoré tieto lieky nikdy neužívali.

U mladších žien, ktoré prestali užívať HSL v päťdesiatke a začiatkom šesťdesiatky, sa nevyskytlo rovnaké riziko Alzheimerovej choroby. Vedci tvrdia, že to naznačuje, že ženám by sa HSL nemala predpisovať, ak boli v menopauze viac ako 10 rokov bez liečby.

Ženy, ktoré užívali HSL, mali neskôr vyššie hladiny proteínu nazývaného tau v určitých oblastiach mozgu zodpovedných za pamäť a poznávanie. Tau je kľúčovým faktorom pri vzniku Alzheimerovej choroby. Proteíny tau pomáhajú udržiavať štruktúru a funkciu sietí mozgových buniek a umožňujú komunikáciu medzi bunkami.

Pri poškodení tohto prepojenia sa tau proteíny uvoľňujú a rozpadávajú, čo vedie k poruchám komunikácie. Poškodené tau proteíny sa zhlukujú a vytvárajú v mozgu toxické zhluky. Tie časom ničia mozgové bunky a prispievajú k zhoršovaniu kognitívnych funkcií, ktoré vidíme pri Alzheimerovej chorobe.

Sedemdesiatničkam, ktoré užívali hormóny, klesali kognitívne funkcie

Vedci na začiatku štúdie skúmali 146 žien s priemerným vekom od 51 do 89 rokov. Polovica z nich užívala HSL v priemere 14 rokov predtým a druhá polovica ju nikdy neužívala.

Počas štyroch a pol roka im v priemere robili vyšetrenia na prítomnosť amyloidu beta, ďalšieho proteínu, ktorý je pravdepodobne zodpovedný za vznik Alzheimerovej choroby. V priebehu tri a pol roka u nich hľadali aj zhluky tau.

U žien starších ako 70 rokov, ktoré užívali hormonálnu liečbu, sa zistilo rýchlejšie hromadenie tau v oblastiach mozgu spojených s pamäťou a rozpoznávaním.

Hromadenie tau bolo spojené s poklesom kognitívnych funkcií a bolo pozorované len u užívateliek HSL, čo naznačuje, že hromadenie tau môže prispievať k ich kognitívnym problémom.

Ženy sú náchylnejšie na Alzheimerovú chorobu

Výskumníci si nie sú istí, či je rýchlejší nárast tau u starších užívateliek HSL spôsobený tým, kedy začali liečbu, alebo či staršie ženy prirodzene vykazujú väčší nárast tau.

U žien je vyššia pravdepodobnosť, že v priebehu života budú mať vyššie hladiny nahromadeného tau v mozgových bunkách. Môže to byť spôsobené enzýmom, ktorý sa nachádza na chromozóme X, ktorého ženy majú dve kópie v porovnaní s jednou u mužov. To znamená, že do mozgu žien sa dostáva viac enzýmu, ktorý bráni recyklácii tau, čo vedie k jeho väčšiemu hromadeniu.

Predpokladá sa, že pokles estrogénu počas menopauzy zohráva hlavnú úlohu pri hromadení tau v mozgu žien, pravdepodobne v dôsledku účasti hormónu na ochrane mozgu.

Vedci dúfajú, že táto štúdia pomôže pri diskusii o riziku Alzheimerovej choroby v súvislosti s reprodukčným zdravím a liečbou žien.