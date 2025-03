Glück: Ukrajina nie je pre Slovensko spoľahlivým susedom ani partnerom

Ukrajina nie je pre Slovensko spoľahlivým susedom ani partnerom. Ukázala to v roku 2008 aj v súčasnosti pri tranzite plynu. Pre média to uviedol poslanec Národnej rady SR Richard Glück v reakcii na europoslanca Erika Kaliňáka (obaja Smer-SD), ktorý v rozhovore pre portál Interez povedal, že ak by sa Rusi dostali do Užhorodu, Slovensko by malo konečne spoľahlivého partnera.

Kaliňákove vyjadrenia boli podľa Glücka satirickou poznámkou a chcel tak poukázať na absurdnosť otázky, ktorú mu kládla moderátorka. „Faktom je, že Ukrajina nie je spoľahlivý sused. Ukázalo nám to aj v roku 2008. Ukázala nám to v zásade aj teraz, keď nám aj celej Európskej únii zastavila tok plynu cez územie Ukrajiny, čím zasadne, absolútne poškodila Slovensko a celú Európsku úniu,“ podotkol Glück.

Kaliňák v rozhovore ďalej povedal, že Slovensko muselo x-krát zachrániť Ukrajinu po tom, čo ekonomicky vybudovala konflikt s Ruskom. „Koľkokrát nám oni neboli ochotní pomôcť. Z toho pohľadu sú Rusi dôveryhodnejší partner pre nás v ekonomickej oblasti,“ poznamenal.