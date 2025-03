Kallasová verí v politickú dohodu lídrov EÚ o jej iniciatíve na pomoc Ukrajine

Podľa jej iniciatívy by sa členské štáty EÚ zaviazali dodať „čo najskôr v roku 2025“ najmenej 1,5 milióna kusov delostreleckej munície, systémy protivzdušnej obrany a rakety, drony a ďalšie vybavenie, píše portál stanice Euronews. Očakáva jej prijatie ešte vo štvrtok alebo na summite lídrov EÚ 20.-21. marca.

„Naozaj ich (Ukrajincov) musíme posilniť, aby boli schopní ukončiť túto vojnu za svojich podmienok, a na to potrebujú európsku podporu,“ povedala novinárom.

Najnovší návrh dokumentu, s ktorým sa oboznámil portál Euronews, neobsahuje konkrétnu sumu. Príspevok každej členskej krajiny by vychádzal z jeho aktuálneho kľúča hrubého národného dôchodku (HND). Krajiny EÚ by si tiež mohli vybrať, či prispejú dodaním vybavenia alebo financiami.

Maďarsko a Slovensko pred summitom oznámili, že budú proti akémukoľvek návrhu na zvýšenie vojenskej podpory pre Kyjev. Maďarský premiér Viktor Orbán tiež tvrdí, že by to mohlo brániť rokovaniam medzi USA a Ruskom.

Kallasová uviedla, že iniciatíva by mohla pokračovať s takzvanou koalíciou ochotných, „aby jedna krajina nemohla blokovať nikoho iného. (...) Stále sa usilujeme o to, aby sme mali jednotu 27 členov. Ak to nebude možné, Maďarsko môže hovoriť samo za seba,“ dodala.

Vo štvrtok poobede sa v Bruseli začalo mimoriadne zasadnutie lídrov Európskej únie o ďalšej podpore Ukrajiny a budúcnosti európskej obrany.

Summit zvolal predseda Európskej rady António Costa s cieľom rokovať o aktuálnej situácii na Ukrajine a európskej obrane, ktorá má podľa neho pomôcť Únii stať sa suverénnejšou a lepšie vybavenou na riešenie súčasných a budúcich bezpečnostných výziev.