Premiér: Nebudeme blokovať závery samitu EÚ, ak zmienia obnovenie tranzitu plynu

Na štvrtkovom rokovaní Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti to pred odletom na samit uviedol predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). Premiér predniesol výboru stanoviská SR, s ktorými odchádza na rokovanie do Bruselu. Výbor stanoviská SR schválil.

„Myslím si, že zmienka o tom, že je potrebné v súčinnosti Európskej komisie, Ukrajiny a SR hľadať riešenie na obnovenie tranzitu plynu, je znesiteľná,“ uviedol Fico. „Ak budú závery takúto formuláciu obsahovať, nemáme dôvody ich nepodporiť,“ dodal.

Zdôraznil, že neustále sa hľadá tá najprecíznejšia verzia danej formulácie. Premiér zároveň priznal, že možno očakávať aj nesúhlas niektorých krajín so slovenskou požiadavkou, pretože „sú krajiny v rámci Únie ktoré sú vyslovene militantné a želajú si pokračovanie vojny“. „Musím rátať, že bude aj veľký odpor proti požiadavke na obnovenie tranzitu. Vidím, ako niektorí hovoria, že sme sa zbláznili,“ doplnil.

Zároveň uviedol, že ekonomické čísla jasne preukazujú nevyhnutnosť obnovenia tranzitu. "To nehovorím len ja, to hovoria už aj nemecké firmy, že bez obnovenia tranzitu nebude európska ekonomicky konkurencieschopná," uviedol. Fico zopakoval, že Slovensko nebude súhlasiť s vojenskou pomocou Ukrajine, nebude však brániť bilaterálnym dohodám medzi Ukrajinou a členskými štátmi.

Fico sa na rokovaní výboru ohradil voči kritike, že Slovensko chýbalo na stretnutiach lídrov niektorých krajín EÚ, ktorí v predchádzajúcich dňoch a týždňoch v Paríži a Londýne rokovali o bezpečnostnej situácii, vojne na Ukrajine a zvýšení obranyschopnosti EÚ. „Všetky tieto stretnutia boli o tom, že ako udržať tempo vojny, keďže americký prezident Donald Trump má inú rétoriku. My s tým nechceme nič mať, my odmietame vojnu,“ zdôraznil.

Z rovnakého dôvodu oponoval i členke výboru Vladimíre Marcinkovej (SAS), ktorá vyzývala na to, aby sa Slovensko uchádzalo o účasť na avizovanom stretnutí šéfov generálnych štábov v Paríži, ktoré zvolal francúzsky prezident Emmanuel Macron. „Viete o čom je toto stretnutie? O jadrovom dáždniku pre Európu a použití jadrových zbraní, o čom by však rozhodovalo Francúzsko. Nie neprosím,“ vyhlásil premiér. Kritizoval i odmietanie prímeria ako okamžitého riešenia, umožňujúceho nájsť dohodu o mieri. Nesúhlasí zároveň s tézou, že prímerie môže poskytnúť priestor Rusku na posilnenie svojich vojenských kapacít. Rusko sa podľa Fica posilnilo samotnou vojnou a jej predlžovaním.

Premiér tiež avizoval, že šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová môže prísť s návrhom uskutočniť okamžitú zbierku pre Ukrajinu v rozmedzí od 20 do 40 miliárd eur, kde by zložila každá z členských krajín určitú sumu zo svojho rozpočtu. „V prípade Slovenska to vychádza na 160 až 260 miliónov eur, s tým určite nebudeme súhlasiť,“ dodal. „Ak chce niekto bilaterálne pomáhať, no v čase, keď my sa trápime s konsolidáciou, neviem si predstaviť, že by sme dali štvrť miliardy na vojenské výdavky na Ukrajinu,“ zdôraznil.

Premiér vo štvrtok odcestuje do Bruselu na mimoriadny samit predstaviteľov EÚ. Lídri krajín EÚ budú rokovať o aktuálnej situácii na Ukrajine. Témou bude aj európska obrana, ktorá má pomôcť Únii stať sa suverénnejšou a lepšie vybavenou na riešenie súčasných a budúcich bezpečnostných výziev. Tiež avizoval, že pri rokovaní je zo strany SR kľúčová otázka obnovy tranzitu plynu, Slovensko bude preto navrhovať formulácie v rámci záverov rokovania.