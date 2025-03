Vykurovanie tepelným čerpadlom nie je vhodné pre každý dom. V týchto prípadoch sa vôbec neoplatí

Ideálne a ekonomicky návratné je obstaranie tepelného čerpadla do novostavieb s dobrou izoláciou, kde je možné dosiahnuť vysokú energetickú účinnosť, upozornil produktový manažér spoločnosti Enbra Slovakia Martin Prísečan.

„V domoch, ktoré majú kvalitne zateplený vonkajší plášť, môže byť investícia do tepelného čerpadla naozaj rentabilná,“ uviedol Prísečan. Tepelné čerpadlo sa v optimálnych podmienkach kombinuje s podlahovým vykurovaním alebo solárnymi systémami, čo ešte viac znižuje náklady na prevádzku.

Existujú však prípady, keď sa tepelné čerpadlo neoplatí vôbec. Týkajú sa domov s veľmi nízkou tepelnou stratou - približne do dvoch kilowattov (kW). Náklady na vykurovanie sú podľa Prísečana v týchto prípadoch také nízke, že by sa návratnosť tepelného čerpadla podstatne predĺžila. „Ak si ľudia stanovili ako svoju prioritu nízke náklady na vykurovanie a nevyhľadávajú cestu nezávislosti od fosílnych palív, potom je pre nich kvalitný kondenzačný kotol tou správnou voľbou. To isté platí aj pre domy s extrémne vysokou tepelnou stratou. S nadsádzkou sa dá povedať, že obyvatelia týchto domov nemajú na výber, vykurovanie plynom, resp. tuhými palivami je jasná voľba,“ tvrdí Prísečan.

Domácnosti, ktoré preferujú ekologickejší variant vykurovania, musia zvážiť rekonštrukciu domu, najmä v oblasti fasády a zateplenia na zníženie energetických strát. I na takú rekonštrukciu je možné čerpať dotačné tituly zo schémy Obnov dom. „Podľa našich skúseností sa však na trhu napriek tomu objavuje množstvo predajcov, ktorí na základe vidiny zisku odporučia tepelné čerpadlo, hoci preň rodinný dom nemá vôbec vhodné dispozície,“ upozornil odborník.

I keď je obstaranie tepelného čerpadla nákladnejšie ako napríklad plynový kotol, dlhodobé úspory môžu túto investíciu aj niekoľkokrát vrátiť. V dobre zateplených novostavbách a nehnuteľnostiach vhodných na inštaláciu je návratnosť zabezpečená skôr. Staršie objekty, ktoré vyžadujú doplnkové úpravy, môžu mať dlhší čas návratnosti.

Ďalšie náklady môže priniesť úprava rodinného domu, najmä v starších domoch je obstaranie tepelného čerpadla často spojené s ďalšími výdavkami. Okrem spomínaného zníženia tepelných strát môžu pri návrhu nového vykurovacieho systému odborníci odporučiť inštaláciu podlahového vykurovania namiesto radiátorov alebo ďalších zariadení, ktoré umožnia vykurovať pri nižšej teplote vody. Týmito doplnkovými úpravami však majitelia zabezpečujú nielen vhodné podmienky pre efektívnu prácu tepelného čerpadla, ale tiež zvyšujú komfort bývania i samotnú hodnotu nehnuteľnosti na trhu.

Rozdiel v nákladoch na vykurovanie medzi tepelným čerpadlom a plynovým kotlom závisí predovšetkým od sezónneho vykurovacieho faktora (SCOP). Ak táto hodnota tepelného čerpadla prekročí pri súčasnom nastavení cien energií hranicu 2,4, je prevádzka čerpadla lacnejšia než plynové vykurovanie, ktorého SCOP sa pohybuje tesne pod hranicou 1,0. „V praxi môže rodinný dom s podlahovou plochou 200 metrov štvorcových a tepelnou stratou 10 kW ušetriť viac ako 250 eur ročne v porovnaní s plynovým kotlom,“ dodáva Prísečan s tým, že objekt musí spĺňať celý rad technických podmienok a dispozícií, ktoré nie sú do výpočtu zahrnuté, rovnako ako investičné náklady na samotné zariadenie a inštaláciu. Porovnáva sa teda len spotreba.