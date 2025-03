Obavy o ruského prezidenta? Putinovi sa na čele objavila jazva

Na čele ruského prezidenta Vladimira Putina sa objavila širšia jazva. Upozornil na to denník Daily Mail s tým, že jazva bola dobre pozorovateľná počas jeho vystúpenia na Fóre pre budúce technológie v piatok 21. februára. Len niekoľko dní predtým sa objavila aj na fotografiách z jeho návštevy v Saudskej Arábii. Pôvod jazvy je dodnes neznámy, Kremeľ sa k nej nevyjadril.

With all the recent news, discussing some sort of "scar" on Putin's head might actually be somewhat relaxing and entertaining.



The scar was reportedly noticed on photos and videos starting on February 19. On February 17 and 18, Putin was filmed from another angle. Two days… pic.twitter.com/VqeP1BQ62z