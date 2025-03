Keketi má byť novým viceguvernérom NBS

Návrh ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) schválila v stredu vláda. Súhlasiť s tým ešte musí Národná rada (NR) SR a prezident SR Peter Pellegrini. Keketi bol do stredy ministrom cestovného ruchu a športu, po dohode vo vládnej koalícii ho na tomto poste nahradil Rudolf Huliak (nominant Smeru-SD).

Kamenický po rokovaní vlády potvrdil, že pri nominácii na viceguvernéra NBS išlo o dohodu v rámci koalície. Poukázal na to, že ho ešte čaká ďalšie schvaľovanie. „Tam je proces, kde je dôležité, aby tento návrh prešiel aj hlasovaním v NR SR a potom to musí odsúhlasiť ešte samozrejme prezident Slovenskej republiky... Viem, že prebehla nejaká komunikácia. Tam by som nevidel problém,“ doplnil.

Banková rada NBS má podľa zákona šesť členov, a to guvernéra, dvoch viceguvernérov a troch ďalších členov. Už dlhšie nemá obsadené obidve funkcie viceguvernérov. Doteraz posledným bol Ľudovít Ódor, kým sa v máji 2023 nestal predsedom úradníckej vlády.

„Vzhľadom na to, že je nevyhnutné plynule zabezpečovať plnenie všetkých funkcií a úloh Národnej banky Slovenska, ktoré jej vyplývajú zo zákona o NBS, je potrebné doplniť neúplný počet členov bankovej rady,“ vysvetlil návrh minister financií s tým, že Keketi spĺňa všetky kritériá a podmienky na úspešný výkon funkcie viceguvernéra centrálnej banky.

D. Keketi v minulosti pôsobil vo viacerých riadiacich funkciách. V súkromnej sfére napríklad v spoločnostiach Škoda Auto Slovensko alebo UniCredit Leasing. Pre štát ešte pred nástupom na ministerstvo pracoval napríklad ako šéf Eximbanky alebo bratislavského letiska M. R. Štefánika.