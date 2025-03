Huliak môže byť pre MCRŠ prínosom, tvrdí Pellegrini

Vláda by sa vďaka tomu mala v Národnej rade (NR) SR opäť oprieť o dostatočný počet poslancov, o čom hlavu štátu ubezpečil premiér Robert Fico (Smer-SD). Ten zároveň prevzal politickú zodpovednosť za tento rezort.

„Stávate sa ministrom nie preto, že by ste sa oblasti športu či cestovného ruchu dlhodobo venovali. To však neznamená, že nemôžete byť dobrým ministrom. Pokiaľ sa obklopíte odborníkmi v tejto oblasti a uplatníte dostatočné manažérske zručnosti, môže byť vaše pôsobenie pre nový rezort prínosom a ja ako prezident SR vám to aj úprimne želám, pretože každé dobre spravované ministerstvo je zároveň prínosom pre všetkých slovenských občanov,“ konštatoval Pellegrini.

Novému ministrovi pripomenul vzájomný rozhovor a svoje očakávania, že Huliakom vedená politická strana nebude presadzovať žiadne ciele, ktoré by boli v rozpore so zahraničnopolitickou orientáciou SR a jej strategickým záujmom v podobe členstva v Európskej únii (EÚ) a Severoatlantickej aliancii (NATO). „Môžem dnes aj verejne povedať, že som bol vami osobne ubezpečený o podpore národnoštátnych záujmov SR, čo je mimoriadne dôležité, zvlášť v týchto nesmierne turbulentných politických a geopolitických časoch,“ podčiarkol prezident.

Zároveň sa poďakoval odchádzajúcemu ministrovi Dušanovi Keketimu (nominant SNS) za rozbehnutie nového Ministerstva cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR, ktorého bol prvým šéfom. „V rámci mojich mnohých ciest do slovenských regiónov, ale aj z vyjadrení viacerých odborníkov som zachytil pozitívne reakcie a názory na vznik nového rezortu, a to predovšetkým z úst tých, pre podporu ktorých bol tento rezort určený. Je určite ešte množstvo vecí, ktoré treba pre šport a cestovný ruch na Slovensku urobiť, ale domnievam sa, že základný kameň tejto stavby bol z vašich rúk položený dobre,“ zhodnotil Pellegrini.

Zdôraznil, že zo svojej funkcie neodchádza Keketi pre jej nezvládnutie alebo pre nejakú kauzu. „Odchádzate, pretože sa tento rezort stal predmetom politických dohôd vo vládnej koalícii v snahe zabezpečiť jej v parlamente potrebnú parlamentnú väčšinu. Preto vám v mene občanov SR ďakujem za odvedenú prácu a želám vám ešte veľa úspechov vo vašej ďalšej profesionálnej kariére,“ dodal prezident.

Celej vládnej koalícii zaželal, aby sa po vyriešení personálnych otázok čím skôr mohla vrátiť k aktívnej práci pre ľudí a venovala maximum energie plneniu svojho programového vyhlásenia.