Zdravotníci varujú: Títo ľudia by nemali jesť kivi

Kivi má schopnosť riediť krv, preto by sa mu mali vyvarovať ľudia s nízkou krvnou zrážanlivosťou, ľudia užívajúci lieky proti zrážaniu krvi a ľudia pred operáciou. Vyhnúť by sa mu mali aj ľudia trpiaci na oxalátové obličkové kamene, pretože obsahuje kalcium oxalátov. Na sociálnej sieti na to upozornil Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava.

Kivi je ovocie s veľmi nízkou energetickou hodnotou, ale je veľmi bohaté na vitamíny. „Obsahuje veľké množstvo antioxidantov, ako vitamín C, B, A, K a vitamín E. Obsahuje i kyselinu listovú, ktorá je dôležitá pre tvorbu červených krviniek. Ďalej obsahuje vitamín K, ktorý podporuje zdravie kostí,“ priblížila Natália Šranková z poradne zdravia RÚVZ Bratislava.

Je bohaté taktiež na minerály ako vápnik, horčík a fosfor, ktoré sú taktiež dôležité pre zdravie kostí. „Ovocie obsahuje veľké množstvo draslíka, ktorý relaxuje cievne steny, čím pomáha znižovať krvný tlak,“ dodala odborníčka. Kivi je bohaté aj na vlákninu, ktorá v čreve nasáva vodu a tým upravuje konzistenciu stolice.

S trávením taktiež pomáha enzým aktinidín, ktorý sa v kivi vyskytuje síce v malom množstve, ale „má signifikantnú úlohu, pretože pomáha rozkladať bielkoviny a tým pomáha tráviacim procesom“, ozrejmila Šranková.

Kivi obsahuje aj karotenoidy, ako luteín a zeaxantín, ktoré sú dobré pre zrak a prevenciu degenerácie očnej makuly. Má tiež schopnosť redukovať tuky v krvi a môže pomáhať zvyšovať kvalitu spánku. „Kivi môžeme jesť ošúpané, ale je možné ho konzumovať i so šupkou. Šupka totiž obsahuje vysoké množstvá vlákniny a vitamínov C a E,“ radí odborníčka. Upozornila, že síce kivi obsahuje množstvo vitamínov, patrí medzi časté alergény pre reakciu na enzým aktinidín.