Zabudnite na cukor: Tieto jedlá rovnako prispievajú k vzniku kazov

Zubný kaz je jedným z najčastejších ochorení, s ktorými sa ľudia stretávajú. Spôsobujú ich baktérie v ústach, ktoré sa zachytávajú na zuboch a tvoria kyselinu, ktorá rozpúšťa zubnú sklovinu.

Ako tvrdia vedci z Cornellovej univerzity v štáte New York, tempo množenia týchto baktérií v ústnej dutine ovplyvňuje aj gén AMY1. Ten určuje reakciu baktérií na škrob, čím u niektorých ľudí zvyšuje riziko ochorení zubov a ďasien. Upozornil na to portál New York Post.

„Väčšina ľudí pamätá na varovanie, že po sladkom jedle si treba vyčistiť zuby. Z našich výsledkov vyplýva, že čistenie zubov by malo rovnako nasledovať aj po konzumácii týchto stráviteľných škrobov, a to v závislosti od počtu kópií AMY1.“

Rozhoduje počet kópií génu

Foto: unsplash.com

Vedci v rámci štúdie zozbierali vzorky slín 31 dospelých s rôznym množstvom kópií génu AMY1. Do vzoriek pridali škrob a sledovali, ako zareagujú baktérie v nich.

U vzoriek s vysokým počtom AMY1 škrob výrazne zredukoval množstvo baktérií Atopobium a Veillonella, zatiaľ čo počet baktérií Streptococcus narástol. Všetky tri druhy baktérií sa spájajú s hnitím zubov a ochoreniami ďasien.

Škrobu sa celkom vzdať netreba

Z nálezu nevyplýva, že by ste sa celkom mali vyhnúť škrobu, pripomína New York Post. Naopak, škrob je pre väčšinu ľudí kľúčovým zdrojom sacharidov, pričom dodáva energiu a esenciálne vitamíny a minerály.

K jedlám bohatým na škrob patria aj chlieb, cereálie, cestoviny, ryža, zemiaky, fazuľa, kukurica či banány. Organizmus ľudí s vyšším počtom kópií génu AMY1 dokáže lepšie rozkladať škrob.

„Viac kópií možno nájsť v populáciách, ktoré mali v minulosti lepší prístup k škrobu. Z praktického hľadiska to dáva zmysel. Rýchlejšie trávenie škrobu poskytuje výhodu pri nedostatku jedla.“

Rýchlejšie trávenie cukru však podľa vedcov zároveň znamená vyššiu prítomnosť baktérií v ústach, čo vedie k častejšiemu vzniku kazov. výsledky výskumu by tak mohli pomôcť k lepšej starostlivosti o zuby aj s ohľadom na genetiku.