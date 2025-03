Chodca zrazila električka, polícia zverejnila video

ELEKTRIČKA MÁ VŽDY PREDNOSŤ! AUTENTICKÉ VIDEO ZO VČERAJŠEJ NEHODYVčera sme vás informovali o dopravnej nehode, ku ktorej došlo v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. Jej účastníkmi bola električka MHD a osoba mužského pohlavia. bit.ly/41JgW48 Prinášame Vám autentické zábery zachytávajúce zrážku električky a chodca, v súvislosti s čím dávame chodcom do pozornosti, že pri prechádzaní cez električkovú trať buďte nanajvýš pozorní a vždy sa poriadne presvedčte, či cez ňu môžete bezpečne prejsť. Zároveň poukazujeme na nasledovné ustanovenia zákona o cestnej premávke 8/2009 Z. z.: pri prechádzaní cez cestu je chodec povinný prednostne použiť priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod pred vstupom na vozovku sa chodec musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva, a len čo vstúpi na vozovku, nesmie sa tam bezdôvodne zdržiavať ani zastavovať. To platí na priechode pre chodcov i mimo neho. Chodec nesmie prekonávať zábradlie ani iné zábrany. na priechode pre chodcov sa chodí vpravo chodci, ktorí prechádzajú cez priechod pre chodcov, musia brať ohľad na vodičov prichádzajúcich vozidiel najmä tým, že neprechádzajú jednotlivo, ale v skupinách chodec nesmie vstupovať na vozovku, a to ani pri použití priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť prichádzajúcich vozidiel nemôže cez vozovku bezpečne prejsť chodci smú prechádzať cez vozovku mimo prechodu pre chodcov, len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonútia ich vodičov na zmenu smeru alebo rýchlosti jazdy.