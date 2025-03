V Lučenci zasadal krízový štáb, hrozia obmedzenia

Z mosta na Fiľakovskej ceste v Lučenci odpadlo zábradlie s rímsou, v meste v utorok dopoludnia zasadal krízový štáb. Časť mosta bude pre chodcov uzavretá, na obmedzenia sa musia pripraviť aj vodiči. Na sociálnej sieti o tom informovala samospráva.

K odpadnutiu zábradlia s rímsou na moste cez Krivánsky potok, ktorý je v správe Banskobystrickej regionálnej správy ciest (BBRSC), došlo ešte počas pondelka (3. 3.). Miestna samospráva po udalosti označila miesto poškodenia dopravným značením z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti chodcov, v utorok dopoludnia v Lučenci zasadal i krízový štáb.

„Jedným zo záverov zasadnutia je, že BBRSC na ľavej strane mosta osadí plastové zábradlie. Na tomto moste je v zmysle schváleného dopravného určenia usmernená doprava na stred do jedného jazdného pruhu, s presmerovaním chodcov mimo poškodeného chodníka. Na moste sú osadené po celej dĺžke vodiace dosky,“ uviedlo mesto s tým, že odpadnutie zábradlia s rímsou nezmenilo zaťažiteľnosť mostného objektu.

Aktuálne informácie o stave mosta na Fiľakovskej ceste Mesto Lučenec intenzívne rieši vzniknutú situáciu na moste cez... Uverejnil používateľ Mesto Lučenec Utorok 4. marca 2025

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici v súvislosti s poškodením mosta na sociálnej sieti informovalo, že polícia bude situáciu na moste pravidelne monitorovať. Vodičov a chodcov vyzýva na zvýšenú opatrnosť a ohľaduplnosť voči ostatným účastníkom cestnej premávky.

Most na Fiľakovskej ceste vedúci cez Krivánsky potok je podľa mesta vo veľmi zlom stavebno-technickom stave. „Na most je podľa informácií od BBRSC vypracovaná projektová dokumentácia na celkovú rekonštrukciu a je zaradený do registra investícií na rok 2025,“ priblížila samospráva.

Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) v reakcii pre TASR potvrdil, že má pripravený projekt celkovej rekonštrukcie predmetného mosta a práce chce realizovať tento rok. „Na marcovom rokovaní krajského zastupiteľstva budú poslanci rozhodovať aj o pridelení peňazí na túto rekonštrukciu, ktoré by mali ísť z predschváleného úveru. Predpokladaná potrebná suma na rekonštrukciu je viac ako 600.000 eur,“ priblížila hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková. Dodala tiež, že na poškodenom moste sa v stredu (5. 3.) uskutoční mimoriadne pracovné stretnutie, na ktorom sa bude diskutovať o ďalšom postupe.