KDH vyzýva prezidenta konať v súvislosti s avizovaným vetom Fica na samite EÚ

Hlava štátu by mala podľa hnutia jasne povedať, že Slovensko musí byť súčasťou riešenia, nie prekážkou v súvislosti s vývojom vojny na Ukrajine. TASR o tom informovali z komunikačného odboru KDH.

„Prezident SR nesie spoluzodpovednosť za zahraničnopolitické smerovanie krajiny. V tejto kritickej chvíli by mal vystúpiť a jasne povedať, že Slovensko musí byť súčasťou riešenia, nie prekážkou,“ uviedlo KDH. Pripomenulo, že Fico chce na samite uplatniť právo veta a vo štvrtok bude žiadať o súhlas s týmto postupom parlamentný výbor pre európske záležitosti. „Možnosť uplatniť právo veta pre premiéra Fica môže znamenať, že zablokuje spoločné rozhodnutie krajín. Pokiaľ by slovenské veto ohrozovalo ciele samitu, je pravdepodobné, že k dohode dôjde na základe dobrovoľnej spolupráce medzi členskými štátmi. Toto by pre Slovensko znamenalo nenávratné poškodenie dôveryhodnosti a úplnú izoláciu, ako aj potenciálne ohrozenie čerpania financií z európskeho rozpočtu,“ myslia si kresťanskí demokrati.

Hnutie preto zároveň vyzýva členov výboru, najmä predstaviteľov Hlasu-SD, aby Ficov postoj nepodporili. „Rozbíjanie jednoty EÚ môže v tomto období viesť aj k zmareniu mierových iniciatív EÚ, na ktoré sme tak dlho čakali. Tiež to vážne ohrozí bezpečnosť celej Európy,“ uviedlo hnutie.

Slovensko musí podľa KDH obhajovať svoje záujmy aj v oblasti energetiky. „Ale robme to tak, aby sme dosiahli reálny výsledok, nielen ďalšie rozdelenie. Ak ide o bezpečnosť, mier a ukončenie zabíjania na Ukrajine, Slovensko musí byť na čele týchto iniciatív a nie ich brzdiť,“ myslí si hnutie s tým, že ak sa podarí dosiahnuť prímerie, zvýši to šance aj na dohodu o zemnom plyne.

V Bruseli sa 6. marca uskutoční mimoriadny samit EÚ o podpore Ukrajine a o európskej obrane. Zvolaný bol s cieľom diskutovať o tom, ako reagovať na drastickú zmenu kurzu politiky USA k vojne na Ukrajine.

Premiér nesúhlasí s vojenskou ani finančnou podporou Ukrajiny. Navrhuje do záverov samitu EÚ vložiť výslovnú požiadavku na Ukrajinu, aby obnovila tranzit ruského alebo iného plynu cez svoje územie na Slovensko a do Európy. Odmietnutie návrhu SR podľa jeho slov výrazne skomplikuje prijatie záverov na samite. Môže sa podľa Fica stať, že zablokuje prijatie záverov, ktoré sa týkajú finančnej a vojenskej pomoci Ukrajiny.