Opoziční poslanci chcú zakázať energetické nápoje pre deti do 15 rokov

Presadiť to chce novelou zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorú predložila do parlamentu. Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informovali poslanci Richard Vašečka, Rastislav Krátky (obaja Slovensko, Za ľudí, KÚ) a Branislav Škripek (KDH), ktorí za úpravou stoja.

„Na schôdzu NR SR sme predložili návrh zákona, ktorý zavádza zákaz energetických nápojov deťom do 15 rokov. Je to veľmi jednoduchá vec, povedal by som, že nespochybniteľná. Aj odborníci hovoria o tom, že požívanie energetických nápojov má negatívne dôsledky na detský organizmus,“ skonštatoval Vašečka.

Predkladatelia pritom poukázali na viaceré zdravotné riziká spojené s konzumáciou energetických nápojov. „Dnes už vieme o narušenom spánku, narušenej životospráve a problémoch s vysokým tlakom a srdcom,“ podotkol Škripek.

V novele preto poslanci navrhli zákaz predaja či ponúkania v rámci ochutnávok nápojov s obsahom kofeínu, taurínu alebo draslíka nad vymedzený limit osobám mladším ako 15 rokov. Pripomenuli, že zákaz predaja energetických nápojov platí vo viacerých európskych krajinách. Zároveň avizovali, že v budúcnosti budú diskutovať aj o prípadnom zvýšení vekovej hranice, do ktorej by sa energetické nápoje nemohli predávať.