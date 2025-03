Fiala: Krok Trumpa ukazuje, aká naliehavá je zmena doterajšej európskej politiky

„Musíme byť silnejší, ekonomicky aj vojensky, musíme sa začať starať o vlastnú bezpečnosť, musíme dať na obranu viac peňazí,“ napísal Fiala. Starať sa o vlastnú bezpečnosť podľa neho tiež znamená podporovať Ukrajinu ešte silnejšie.

„Nie je možné pripustiť úspech ruskej agresívnej politiky, ktorá nás všetkých ohrozuje. Skončil sa čas, keď sme sa mohli spoliehať na to, že základné medzinárodné výzvy vyrieši niekto za nás. Teraz je potrebné v Európe prejsť od slov k činom,“ podotkol český premiér.

Šéf českej diplomacie Jan Lipavský poukázal na to, že Trump svojim voličom sľúbil ukončenie vojny, preto by podľa neho Európa nemala byť týmto jeho rozhodnutím prekvapená. „Pre nás je to ďalší dôkaz, že obrana Európy pred ruským imperializmom je zodpovednosťou primárne Európy a podľa toho k tomu musíme pristupovať,“ napísal na sieti X. Dodal, že česká vláda bude v navyšovaní výdajov na obranu pokračovať a rovnako tak aj v rokovaniach s partnermi vrátane Ukrajiny o dosiahnutí udržateľného mieru v Európe.

Predsedníčka Poslaneckej snemovne českého parlamentu Markéta Pekarová Adamová označila Trumpovo rozhodnutie za cynickú a nebezpečnú kapituláciu pred zlom. Americký prezident podľa nej dáva obeť a agresora na rovnakú úroveň a pozastavením vojenskej pomoci Ukrajine len uľahčuje ďalší postup ruských jednotiek. „Prečo by mal zločinec Putin prestávať vo vraždení, keď mu USA samé odzbrojujú brániacu sa krajinu?“ napísala na sieti X.

Šéf Senátu Miloš Vystrčil dodal, že najdôležitejšie, čo by teraz malo Česko a ďalšie zodpovedné krajiny urobiť, je rýchlo Ukrajine poskytnúť konkrétnu pomoc.

Trump podľa zahraničných médií v pondelok nariadil dočasne pozastaviť poskytovanie vojenskej pomoci Ukrajine. Obnovená bude môcť byť po tom, keď ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj Trumpa presvedčí, že má skutočný záujem na mierových rokovaniach s Ruskom. Médiá sa odvolali na nemenovaného predstaviteľa Bieleho domu.