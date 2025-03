Ôsmy skúšobný let systému Starship zrušili krátko pred štartom

Odpočítavanie na kozmodróme v americkom štáte Texas bolo zastavené približne 40 sekúnd pred plánovaným štartom, ktorý bol nakoniec zrušený. Uskutoční sa až po tom, kým technici nevyriešia problémy, povedala zamestnankyňa SpaceX Katie Ticeová. Štart bol naplánovaný na 18.45 h miestneho času (v utorok o 0.45 h SEČ).

Spoločnosť SpaceX bezprostredne nešpecifikovala, prečo bolo odpočítavanie prerušené. Jej hovorca SpaceX Dan Huot uviedol, že ďalší pokus by sa mohol uskutočniť už v utorok, no môže to trvať aj dlhšie.

Systém Starship má od apríla 2023 za sebou sedem testov v rôznych konfiguráciách. Skladá sa z dvoch častí, ktoré sa po štarte oddelia: z približne 70 metrov vysokého prvého stupňa (booster) Super Heavy a horného stupňa Starship, ktorý meria okolo 50 metrov a je zároveň kozmickou loďou. Celkovo je tak tento systém vyšší ako Socha slobody v New Yorku.

Obidve časti sú navrhnuté tak, aby sa po návrate na Zem dali znovu použiť, čo sa však pri doterajších testoch nie vždy podarilo. Aj počas siedmeho skúšobného letu zo 16. januára sa dolný stupeň vrátil na Zem, no horný explodoval. V dôsledku výbuchu spôsobili trosky menšie škody na súostroví Turks a Caicos ležiacom v Karibiku. Americký letecký úrad FAA následne dočasne pozastavil lety systému Starship.

Ôsmy skúšobný let rakety Starship by mal trvať niečo vyše hodiny. Starship v rámci neho do vesmíru dopraví makety štyroch satelitov.

Americká vesmírna agentúra NASA chce v lodi Starship vyslať astronautov na Mesiac, zatiaľ čo SpaceX má za cieľ dopraviť ľudí na Mars.