Otázka, nad ktorou si láme hlavu celý internet: Toto sa pýta Google

Sociálne siete v posledných týždňoch zaplavili príspevky používateľov, ktorí sa snažia „rozlúsknuť“ otázku, na ktorú majú odpovedať uchádzači o prácu v Google. Technologická spoločnosť je známa práve vďaka chytákom a hádankám, ktorými preveruje budúcich zamestnancov.

Ako píše denník Daily Mail, uchádzači si na pohovore majú predstaviť, že ich telo sa zmenší na veľkosť mince, a potom spadnú do vysokého mixéra. Otázka znie, ako utiecť z mixéra, ktorý sa spustí o 60 sekúnd?

Najčastejšia odpoveď

Jedna z najčastejších odpovedí, ktorá zaznieva na pohovoroch, znie „stačí vyskočiť“. Na prvý pohľad absurdné tvrdenie sa opiera o otca biomechaniky Alfonsa Borelliho. Ten v 17. storočí zistil, že zvieratá rôznych veľkostí dokážu vyskočiť do približne rovnakej výšky. Krava, mačka, kôň aj veverička tak skáču v priemere do výšky 1,2 metra.

„Sval si môžete predstaviť ako niečo, čo vytvára energiu. Sval vytvára mechanickú energiu, ktorá umožňuje zvieraťu vyskočiť do nejakej výšky,“ uviedol pre Daily Mail odborník na pohyb hmyzu z Lincolnovej univerzity vo Veľkej Británii Gregory Sutton.

„Ak má zviera polovičnú veľkosť, jeho svaly majú polovičnú energiu. Zároveň má polovičnú hmotnosť, takže doskočí do približne rovnakej výšky.“

Ak by ste sa zmenšili na veľkosť mince, teoreticky by ste teda mali dokázať vyskočiť z mixéra.

V praxi by to nefungovalo

O tom, že výskok z mixéra by v praxi nefungoval, svedčí príklad s trampolínou. Ako približuje Sutton, na čo najvyšší výskok potrebujete preniesť čo najviac energie z nôh do zeme. To je však ťažšie pri klesajúcej výške. Preto aj vyšší človek na trampolíne vyskočí vyššie ako nižší.

Na to, aby človek o veľkosti mince teoreticky dokázal vyskočiť z mixéra, svaly v jeho nohách by sa museli extrémne rýchlo stiahnuť, aby do zeme preniesli potrebné množstvo energie. Zároveň však platí, že čím viac sa stiahnu, tým menej energie sú schopné preniesť, čo zas vysvetľuje aj to, prečo sa pri dvíhaní závaží pohybujeme len pomaly.

Aká je správna odpoveď?

Ak by vaša miniatúra chcela uniknúť z mixéra, bez pomoci iných predmetov by to nedokázala.

„Ak by ma zmenšili a vložili do mixéra, vystrelil by som sa pomocou gumičky,“ tvrdí Sutton. „V takej veľkosti by katapult fungoval skvele, lebo aj ak mechanizmus na skákanie nie je dokonalý, pomer sily k hmotnosti je ideálny,“ dodáva.

Súhlasí s ním aj veterinár Jim Usherwood, ktorý sa odborne venuje mechanike pohybu zvierat. Ten by si zas pomohol pružinou. „Ak by som vo vhodnom čase dokázal natiahnuť pružinu – asi za 0,1 sekundy – a potom ju uvoľniť, vystrelil by som sa z mixéra ako blcha.“

Podľa Usherwooda sa na podobný systém v nohách spoliehajú aj niektoré druhy hmyzu.