Zomrel darca krvnej plazmy, ktorá zachránila 2,4 milióna detí

James Harrison bol v Austrálii známy ako „muž so zlatou rukou“. Zomrel 17. februára v spánku vo veku 88 rokov v domove dôchodcov v austrálskom štáte Nový Južný Wales. Informácie o jeho úmrtí poskytla v pondelok jeho rodina.

James Harrison OAM, an Australian blood donor who saved 2.4 million babies by donating his rare plasma, has died aged 88.



