Používatelia Netflixu, pozor: Takto vám môžu ukradnúť platobné údaje

Používatelia služby Netflix by si mali dávať pozor na nový podvod, ktorý sa šíri prostredníctvom e-mailu. Správa vyzerá veľmi autenticky a tvrdí, že váš účet bol pozastavený. E-mail uvádza, že jediným spôsobom, ako pokračovať v používaní účtu, je aktualizovať svoje platobné údaje.

Kliknutím na odkaz uvedený v e-maili sa dostanete na stránku, ktorá vyzerá ako oficiálna prihlasovacia stránka Netflixu, kde máte zadať svoje osobné údaje. Tie zahŕňajú vaše používateľské meno, heslo, domácu adresu a údaje o karte.

Jake Moore, globálny poradca pre kybernetickú bezpečnosť v spoločnosti ESET, varoval:

Podvodný e-mail koluje už niekoľko týždňov a obsahuje predmet „Riešime vaše platobné údaje“. Po otvorení vyzerá e-mail takmer na nerozoznanie od tých, ktoré zákazníkom posiela spoločnosť Netflix.

V ňom sa píše: „Váš účet je pozastavený. Aktualizujte prosím svoje platobné údaje. Máme problémy s vašimi aktuálnymi fakturačnými údajmi. Pokúsime sa o to znova, ale medzitým si môžete aktualizovať svoje platobné údaje.“ E-mail potom obsahuje červený odkaz s nápisom „AKTUALIZOVAŤ ÚČET TERAZ“.

I just got another phishing scam attempt. This time about @netflix.

My rule of thumb is to never click on links in any email. Always go through the actual website login for whatever service you use if you want to check them.

Lots of Phishing Scams happening right now.

Be Cautious pic.twitter.com/Px4vRRiSoO