Na Oscaroch triumfovala snímka Anora režiséra Seana Bakera

Samotný Baker si za Anoru odniesol dovedna tri zlaté sošky - v kategóriách najlepší pôvodný scenár, najlepšia réžia a najlepší strih. V kategórii najlepšia herečka v hlavnej úlohe za svoj výkon v snímke Anora triumfovala americká herečka Mikey Madisonová.

Komediálna dráma Anora vykresľuje príbeh sexuálnej pracovníčky, ktorá dúfa, že vo vzťahu s ruským oligarchom bude žiť svoju „rozprávku o novodobej popoluške“.

Najprestížnejšie filmové ocenenie v kategórii najlepší herec v hlavnej úlohe získal Adrien Brody za snímku Brutalista. V poradí svoju druhú zlatú sošku Oscara získal Brody za stvárnenie vizionárskeho maďarského architekta Lászlóa Tótha, ktorému sa podarilo uniknúť pred holokaustom a dostať sa do Spojených štátov, aby tam našiel svoj americký sen. Snímka zachytáva 30 rokov života Tótha, fiktívnej postavy, ktorej netradičné návrhy spochybňovali vtedajšie spoločenské normy, a jeho neúnavnú snahy o umeleckú integritu.

Svojho prvého Oscara získalo aj Lotyšsko, a to v kategórii najlepší animovaný film so snímkou Mačacia odysea (Flow) z dielne nezávislého lotyšského režiséra Gintsa Zilbalodisa. V prípade nízkorozpočtovej animovanej snímky ide o snovú estetiku spojenú s pokojnou, no postapokalyptickou bájkou o čiernej mačke a ďalších zvieratách, ktoré sa snažia prežiť katastrofickú povodeň. Film nemá žiadne dialógy a vykresľuje nepravdepodobné vzťahy a porozumenie medzi rôznymi druhmi, ktoré sa spoločne snažia uniknúť pred katastrofou.

Svojho prvého Oscara v hlavnej kategórii získala aj Brazília. Snímka I’m Still Here triumfovala v kategórii najlepší zahraničný film. Vo filme z dielne režiséra Waltera Sallesa stvárnila herečka Fernanda Torresová úlohu Eunice Paviovej, manželky bývalého brazílskeho ľavicového kongresmana Rubensa Paviu, ktorého v roku 1971 v časoch vojenskej diktatúry odvliekli od rodiny z domova v Rio de Janeire a nikdy viac sa nevrátil.

Oscara v kategórii najlepší herec vo vedľajšej úlohe získal americký herec Kieran Culkin za svoju rolu vo filme Skutočná bolesť. Snímka prináša horko-sladký pohľad na rodinu, priateľstvá a straty prameniace z tragédie holokaustu.

V kategórii najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe triumfovala americká herečka Zoe Saldanová za snímku Emilia Pérez. Snímka vykresľuje príbeh drogového bossa, ktorý chce zanechať obchod s narkotikami a stať ženou. Film natočil francúzsky režisér Jacques Audiard v španielskom jazyku. Saldanová stvárnila právničku, ktorú si drogový boss najal, aby pomohla zorganizovať operáciu pohlavia, v rámci ktorej sa stane Emiliou Pérez. Tú hrá španielska herečka Karla Sofía Gascónová, ktorá je vôbec prvou otvorene transrodovou herečkou nominovanou na Oscara.

Slávnostný galavečer sa konal v Dolby Theatre v Los Angeles a po prvý raz ho moderoval americký komik Conan O'Brien.