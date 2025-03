Zelenskyj sa domnieva, že svoj vzťah s USA môže zachrániť

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je toho názoru, že by mohol zachrániť svoj vzťah s americkým prezidentom Donaldom Trumpom po piatkovej ostrej výmene názorov v Oválnej pracovni Bieleho domu, tieto rokovania by však mali pokračovať za zatvorenými dverami. Podľa agentúry Reuters to Zelenskyj povedal reportérom v nedeľu po skončení mimoriadneho summitu západných lídrov v Londýne, píše TASR.

Ukrajinský prezident ďalej dodal, že neverí, že Spojené štáty zastavia svoju pomoc Ukrajine, pretože ako „lídri civilizovaného sveta“ nebudú chcieť pomôcť ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Napriek tomu však Zelenskyj podľa vlastných slov zostáva pripravený na akékoľvek výzvy, ktoré by mohli nasledovať, cituje Reuters. „Pokiaľ ide o záchranu vzťahu, myslím si, že náš vzťah bude pokračovať,“ povedal novinárom prostredníctvom tlmočníka po schôdzke v Londýne. „Nemyslím si však, že je správne, aby takéto diskusie prebiehali totálne otvorene... Nemyslím si, že formát toho, čo sa odohralo, priniesol niečo pozitívne alebo čosi navyše nám či našim partnerom,“ dodal. Zelenskyj ďalej uviedol, že zostáva pripravený podpísať navrhovanú dohodu o nerastných surovinách so Spojenými štátmi a domnieva sa, že pripravený je na to aj Washington, píše Reuters. Ukrajinský prezident zároveň na platforme X poďakoval všetkým účastníkom schôdzky v Londýne za ich úsilie o dosiahnutie mierového urovnania konfliktu. „Spoločná sila môže zachrániť našu budúcnosť,“ napísal. „Cítime silnú podporu pre Ukrajinu, pre našich ľudí - vojakov i civilistov, a pre našu nezávislosť,“ dodal Zelenskyj. Spoločne sa podľa neho bude pracovať na pevnom základe pre spoluprácu s USA pri hľadaní skutočného mieru a garantovanej bezpečnosti, cituje agentúra DPA. Ocenil zároveň jednotu Európy, ktorá je podľa neho na „mimoriadne vysokej úrovni, na úrovni, aká tu už dlho nebola“. Mimoriadny summit západných lídrov sa konal dva dni po ostrej výmene názorov medzi Zelenským a Trumpom v Oválnej pracovni. Rokovanie Trump následne predčasne ukončil a nedošlo ani k plánovanému podpisu dohody o nerastných surovinách.