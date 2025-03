Európski lídri po summite v Londýne ocenili jeho usporiadanie a podporili Kyjev

Podľa poľského premiéra Donalda Tuska sa "Európa zobudila". Odchádzajúci nemecký kancelár Olaf Scholz rokovania označil "prospešné" a odmietol ruskú požiadavku na demilitarizáciu Ukrajiny. Český premiér Petr Fiala vyhlásil, že lídri sa zhodli na potrebe zvýšiť podporu Ukrajiny a jednou z bezpečnostných záruk by podľa neho mala byť silná ukrajinská armáda.

Tusk označil stretnutie za „historické“ a uviedol, že sa uskutočnilo v čase, ktorý je „veľkou výzvou pre celú Európu, nielen pre EÚ a Ukrajinu.“ Na summite sa zúčastnené strany jasne zhodli, kto je agresor a kto je napadnutý a podľa Tuska sa hovorilo aj o tom, že Európa musí prevziať väčšiu zodpovednosť za svoju obranu.

Poľský premiér tiež odmietol akékoľvek náznaky trvalého rozkolu medzi Európou a USA, ktorý podľa neho „nemožno dopustiť“.

„Našťastie, všetci bez výnimky a bez ohľadu na akékoľvek emócie, ktoré môžeme cítiť, chceme, aby naše transatlantické vzťahy, vzťahy medzi EÚ a USA, boli čo najsilnejšie,“ povedal.

Scholz uviedol, že stretnutie bolo dobrou príležitosťou na opätovné potvrdenie európskej podpory Ukrajine, ktorá je obeťou ruskej agresie.

Uviedol tiež, že nie je možné akceptovať ruskú perspektívu konfliktu na Ukrajine. „Rusko sa vždy usilovalo vytvoriť na Ukrajine vládu, ktorá by sa riadila jeho príkazmi. To nemožno akceptovať,“ vyhlásil.

Kancelár tiež odmietol ruskú požiadavku na demilitarizáciu Ukrajiny. „Naopak, Ukrajina musí byť dostatočne silná, aby zabezpečila, že už nikdy nebude napadnutá,“ dodal.

„Zhodli sme sa, že je potrebné zvýšiť našu podporu Ukrajine,“ uviedol po stretnutí predseda českej vlády Fiala. „Jednou z najdôležitejších bezpečnostných záruk pre Ukrajinu je, aby v budúcnosti mala silnú armádu. Zhodli sme sa, že je potrebné sa viac starať o našu bezpečnosť a posilniť prostriedky, ktoré do bezpečnosti dávame,“ ozrejmil.

Ocenil tiež rolu Francúzska a Británie, ktoré sa podľa neho ujali „akéhosi“ vedenia. „Sú to krajiny, ktoré sú v Bezpečnostnej rade (OSN), sú to jadrové veľmoci. Je preto dôležité, že pracujú spoločne aj s našou podporu. Myslím si, že to je dobrá správa,“ dodal český premiér.