Brit Awards: Charli XCX si odniesla päť hudobných ocenení vrátane albumu roka

Tridsaťdvaročná Charli XCX získala ocenenia v kategóriách umelec roka, tanečný interpret, album roka za dielo Brat či pieseň roka za skladbu Guess, ktorú naspievala spolu s americkou hviezdou Billie Eilish. Okrem toho si odniesla cenu skladateľky roka, ktorá bola vyhlásená už v priebehu týždňa.

„Vždy som sa cítila ako outsiderka v tomto odvetví, ale najmä v britskom hudobnom priemysle, a preto je naozaj príjemné, že ma ocenili za tento album,“ povedala Charli XCX pri preberaní ceny. „Chcela by som sa o to podeliť so všetkými umelcami, ktorí mali niekedy pocit, že musia robiť kompromisy, aby boli uznávaní a aby zažili svoju chvíľu na výslní. Myslím si, že som živým dôkazom toho, že to možno trvá dlho... ale nemusíte robiť kompromisy vo svojej vízii,“ zdôraznila speváčka.

Charli XCX vydala svoj debutový štúdiový album v roku 2013. Brat je tak už jej šiestym albumom, pripomína Reuters.

Skupinou roka sa stal jazzový kvintet Ezra Collective. Tento úspech bol „možný vďaka skvelým mládežníckym klubom, skvelým učiteľom a skvelým školám, ktoré podporujú mladých ľudí hrajúcich hudbu“, povedal bubeník kapely Femi Koleoso v jednom z viacerých ďakovných prejavov.

Na slávnostnom ceremoniáli sa tiež venovala pocta zosnulému spevákovi skupiny One Direction Liamovi Paynovi, ktorý zomrel vlani v októbri po páde z balkóna hotelovej izby na treťom poschodí v argentínskom Buenos Aires, uvádza Reuters.