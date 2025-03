Ladislav Kamenický: Otázku guvernéra NBS koalícia momentálne nerieši

V diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy to uviedol minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) s tým, že má momentálne množstvo práce s konsolidáciou verejných financií a úvahy, že by sa mal on sám presunúť do centrálnej banky, označil za špekulácie.

Súčasnému guvernérovi NBS Petrovi Kažimírovi končí mandát v júni tohto roka. Vo funkcii však bude pokračovať, až kým nebude vymenovaný jeho nástupca, pripomenul Kamenický s tým, že možno aj sám Kažimír bude mať záujem pokračovať na svojom poste.

„Musím povedať, že takáto otázka vôbec nie je na stole momentálne v koalícii. Riešime iné personálne otázky. A treba si uvedomiť, že pri voľbe guvernéra NBS je potrebné najprv, aby to schválila vláda, potom parlament a nakoniec aj prezident. Ale môžem potvrdiť, že žiadne takéto rozhovory zatiaľ v koalícii neprebehli,“ zdôraznil Kamenický.

Ak niekto šíri špekulácie o jeho prechode do NBS, tvári sa, že vie viac ako samotná vládna koalícia. „Ja momentálne som ministrom financií a potom, ako sme zdedili najhoršie verejné financie v rámci Európskej únie mám toľko roboty, že ja sa musím zaoberať tým, ako tento neporiadok napraviť... Momentálne robím na konsolidácii a budem v tom aj pokračovať,“ doplnil Kamenický.

Opozičný poslanec Národnej rady (NR) SR a podpredseda finančného výboru Marián Viskupič (SaS) upozornil, že je dôležité, aby bola funkcia guvernéra NBS obsadená včas a podľa pravidiel. „Národná banka dnes nemá ani jedného viceguvernéra a guvernérovi končí v lete volebné obdobie. Je pravda, že bude pokračovať až do zvolenia nového, ale jednoducho treba tieto veci riešiť,“ podčiarkol.

Centrálna banka je podľa neho garantom finančnej stability na Slovensku a sama preto musí dobre fungovať. Jej budúci guvernér by mal byť všeobecne akceptovaný odborník, konštatoval Viskupič. „Ja by som sa chcel dožiť nového guvernéra zavčasu a ideálne s čo najväčšou zhodou, samozrejme aj politickej, ale hlavne odbornej verejnosti,“ dodal opozičný poslanec.