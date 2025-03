Rubio vyzýva Zelenského, aby sa ospravedlnil za konflikt s Trumpom

Britská stanica BBC uviedla, že Zelenského sa na ospravedlnenie sa predtým pýtal aj moderátor televízie Fox News. Zelenskyj vyhlásil, že sa ospravedlňovať nebude, lebo si „nemyslí, že urobil niečo zlé“.

Na otázku Fox News, či sa vzťah s Donaldom Trumpom dá po udalostiach v Oválnej pracovni ešte zachrániť, ukrajinský prezident vyjadril presvedčenie, že je to možné. „Áno, samozrejme, pretože toto je viac ako vzťah medzi prezidentmi, je to vzťah medzi národmi. A sme vďační americkému ľudu,“ dodal Zelenskyj.

V reakcii na to, ako sa stretnutie Zelenského s Trumpom a viceprezidentom J.D. Vanceom zvrhlo na ostrú slovnú výmenu, Rubio dokonca pripustil, že Zelenskyj „možno nechce mierovú dohodu“. „Hovorí, že ju chce, ale možno ju nechce,“ vyhlásil Rubio.

Rubio kritizoval aj Zelenského tón v dialógu s Vanceom po tom, ako viceprezident USA povedal, že cesta k mieru a prosperite „môže viesť cez diplomaciu“. Ukrajinský prezident v reakcii na to pripomenul, že v roku 2019 rokoval s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a podpísal s ním dohody o prímerí na Donbase, no Putin ich porušil. „O akej diplomacii to hovoríš, J. D.?“ pýtal sa Zelenskyj.

Rubio podotkol, že od tejto chvíle stretnutie „neprebiehalo podľa plánu“.

„Toto aktívne, otvorené podkopávanie mierových snáh je mimoriadne sklamaním pre každého, kto bol doteraz zapojený do komunikácie s nimi (Ukrajinou), a myslím si, že by sa mal ospravedlniť za stratu času na stretnutí, ktoré sa skončilo tak, ako skončilo,“ uviedol Rubio.

"Ako prinútite Vladimira Putina a Ruskú federáciu, aby si sadli za rokovací stôl a prediskutovali čo i len možnosť mieru?

Nedá sa to urobiť tak, že mu budete nadávať," konštatoval Rubio.

CNN následne Rubiovi pripomenula, že aj on sám svojho času povedal, že Putinovi nemožno dôverovať - Rubio však vyhlásil, že prístup USA v tejto situácii bude založený na princípe „dôveruj, ale preveruj“ a Trump nebude zatiahnutý do fingovanej dohody.

Rubio s odvolaním sa na nemenovaného európskeho ministra zahraničných vecí v rozhovore pre CNN tiež uviedol, že plánom Európy je pokračovať vo vojne na Ukrajine ďalší rok, po ktorom bude Rusko natoľko oslabené, že samo požiada o mier. Americký minister zahraničných vecí však považuje tento plán za nereálny.

Podľa Rubia mohol Zelenskyj už pred piatimi dňami podpísať rámcovú dohodu so Spojenými štátmi o nerastných zdrojoch na Ukrajine, ale „trval na návšteve Washingtonu“. Uviedol, že bolo

veľkou chybou „začať nás poučovať o tom, ako diplomacia nebude fungovať“.

Trump sa v komentári k sporu so Zelenským v Oválnej pracovni sťažoval, že ukrajinský vodca chce „bojovať a bojovať“, a následne Zelenskému odkázal, „nech sa vráti, keď bude pripravený na mier“.

Zelenskyj v rozhovore pre Fox News jednoznačne deklaroval, že Ukrajina chce mier viac ako ktokoľvek iný, musí však zahŕňať aj bezpečnostné záruky.