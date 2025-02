Za kataster si môžeme priplatiť. Šutaj Eštok navrhuje nové opatrenie

Opozičný poslanec za PS Ján Hargaš upozornil na to, že obnovenie nie je plnohodnotné a ide len o náhradné riešenie.

„Keď sa pozriete ako funguje napríklad kataster v Rakúsku, tak ak sa niekto chce dozvedieť, kto ktorú parcelu vlastní, musí byť v prvom rade zaregistrovaný,“ uviedol šéf rezortu vnútra s tým, že by používatelia za túto službu mali platiť správny poplatok. „Myslím si, že touto cestou by sme mohli ísť,“ dodal. Vie si predstaviť aj to, že by sa strata prístupu ku katastru občanom kompenzovala.

Hargaš oceňuje komunikáciu nového vedenia, avšak poukázal na to, že mnoho otázok je stále nezodpovedaných. „Po prvé, kedy bude kataster naozaj plnohodnotne fungovať tak, ako si ho pamätáme? Po druhé, čo sa dialo s citlivými údajmi o občanoch počas kybernetického útoku? Boli niektoré z týchto údajov odcudzené a môžu byť potenciálne hackermi zneužité?,“ povedal a zároveň podotkol, že občania posledné dva mesiace strávili v hodinových radoch na úradoch a platili poplatky za niečo, čo predtým bolo zadarmo, online a na počkanie.

Predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR Lucia Gocníková informovala v piatok na tlačovej konferencii o tom, že služby katastra a prioritné služby budú opäť spustené od piatka. V tejto chvíli má úrad k dispozícii všetky aktuálne dáta, no služby obnovuje pomocou záložných a improvizovaných riešení.

