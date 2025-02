Šutaj Eštok: Koalícia má v súčasnosti de iure podporu 77 poslancov

Koalícia má v súčasnosti de iure podporu 77 poslancov Národnej rady (NR) SR. Vyhlásil to líder koaličného Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok v reakcii na deklaráciu o podpore vlády zo strany štyroch poslancov okolo Rudolfa Huliaka (nezaradený).

Šutaj Eštok zároveň oznámil, že rešpektuje nomináciu Huliaka na post ministra cestovného ruchu a športu. Bol by tiež rád, ak by sa na budúci týždeň poslanci venovali voľbe nového predsedu NR SR.

„Dnes máme de iure 77-člennú väčšinu v parlamente. Myslím si, že to zohľadňuje to, čo aj predseda vlády ohlásil a rovnako to reaguje na snahu troch predstaviteľov politických strán - predsedu Smeru-SD Roberta Fica, predsedu SNS Andreja Danka a mňa ako predsedu Hlasu - na to, aby sme zastabilizovali situáciu v rámci vládnej koalície, aby sme sa prestali venovať samým sebe, a aby sme opäť začali pracovať pre ľudí,“ povedal.

Huliakovu nomináciu do vedenia ministerstva cestovného ruchu a športu rešpektuje. „Ak sa s ním stotožní prezident a myslím si, že v rámci Ústavy SR tam ani nie je iná možnosť, a Huliak bude vymenovaný, tak ho budem brať za svojho ministerského kolegu,“ dodal Šutaj Eštok.

Zároveň deklaroval, že urobí všetko preto, aby sa čo najskôr konala voľba predsedu parlamentu. Opätovne potvrdil, že nominantom Hlasu-SD na tento post je Richard Raši. „Ja by som bol rád, keby parlament zasadol budúci týždeň v utorok, keby bola mimoriadna schôdza, ktorá by mala okrem iného na starosti aj tento bod,“ skonštatoval. Prípadnú voľbu šéfa NR SR by považoval za symbol stabilizovania koalície.

Premiér Fico odovzdal vo štvrtok (27. 2.) prezidentovi Petrovi Pellegrinimu návrh na personálnu zmenu vo vláde. Jeho súčasťou je aj deklarácia o podpore vlády a jej programového vyhlásenia, ktorú podpísali štyria nezaradení poslanci. Verí, že v krátkej dobe prezidentovi predloží aj druhý personálny návrh. Súhlasí s hlavou štátu, že súčasťou rozhodnutia o personálnych návrhoch by mohla byť aj voľba predsedu NR SR.

Predchádzala tomu dohoda vládnych strán na zmene koaličnej zmluvy. Upravil sa v rámci toho pomer rozdelenia členov vlády. Smeru-SD po novom patrí i rezort investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie aj ministerstvo cestovného ruchu a športu. K úprave koaličnej zmluvy došlo v reakcii na zmenené pomery poslancov v parlamente.