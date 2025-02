Kamenický: Dlhopisy pre ľudí bude možné kúpiť len v piatich bankách

Dlhopisy sa nebudú predávať cez sprostredkovateľov ani cez podomový predaj. Informovali o tom na piatkovej tlačovej konferencii minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD) a riaditeľ Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) Daniel Bytčánek. Banka záujemcovi o kúpu otvorí podľa Kamenického majetkový účet zdarma.

„Chcem upozorniť všetkých ľudí, aby sa nenechali nachytať. Žiadnu hotovosť netreba nikomu dávať. Nikto nemá oprávnenie predávať niekomu dlhopisy pre ľudí, okrem piatich bánk a ich pobočiek, ktorých je niekoľko stovák. Jedine v banke na pobočke vie občan kúpiť dlhopis pre ľudí. Ja budem 3. marca v rámci promo akcie prvým klientom, kto si kúpi dlhopisy - cez víkend oznámime, kde sa to uskutoční,“ povedal Kamenický. Dlhopisy sa podľa jeho slov nedajú kúpiť skôr ako 3. marca.

Predaj dlhopisov podľa slov riaditeľa ARDAL bude trvať do konca marca. „V prípade veľkého záujmu budeme predaj ukončovať skôr. Môže sa to stať po dvoch, či po troch týždňoch. Uvidíme podľa záujmu. Dlhopisy sa teda budú predávať takzvane 'do vypredania zásob',“ doplnil Bytčánek. Dlhopisy sa podľa neho budú vydávať 2. apríla, pričom o predaji dlhopisov bude ARDAL priebežne informovať.

Dlhopisy pre občanov sa začnú predávať 3. marca cez pobočkovú sieť piatich bánk. Ide o dva dlhopisy Investor a Patriot s rôznou dobou splatnosti. Ich úročenie bude 3 % za dvojročný a 3,3 % za štvorročný dlhopis, pričom pôjde o čistý výnos bez daní, odvodov či poplatkov. Predpokladaný objem emisie stanovili na dvakrát 200 miliónov eur, s možnosťou navýšenia o dodatočných 100 miliónov eur. Minimálna hodnota dlhopisu bude 1000 eur, časovo je možnosť prvého nákupu ohraničená na marec. Následne sa s dlhopisom bude dať obchodovať na burze.