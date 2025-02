Podľa Donalda Tuska sa EÚ musí vyrovnať s novým postojom USA k Rusku a Ukrajine

„Nemá zmysel sa urážať, len sa s tým treba vyrovnať,“ povedal premiér. „Realita je zložitejšia ako predtým,“ vyhlásil v súvislosti so zmenou administratívy vo Washingtone, no dodal že všetky šance a možnosti treba využiť na to, aby sa vzťahy medzi EÚ a USA nezhoršili.

Podľa Tuska prináša nový prístup USA k vojne na Ukrajine úplne nové výzvy pre Európsku úniu a vyvoláva obavy z možného zbližovania Washingtonu s Moskvou. „Musíme byť veľmi ostražití, veľmi sústredení, toto je veľmi komplikovaná hra, musíme sa toho chopiť a hrať ju obratne,“ povedal.

Európa pre USA podľa Tuska nie je centrom sveta a Ukrajina nie je hlavný problém Američanov. Priority novej administratívy sa podľa neho nachádzajú v Izraeli, Iráne a Číne.

Poľský premiér uistil, že pokračuje v nepretržitom kontakte s lídrami Francúzska, Spojeného kráľovstva a možným budúcim nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom.

Na záver dodal, že EÚ si osvojila poľskú agendu bezpečnosti a 6. marca prijme miltimiliardový balíček projektov v oblasti obrany a bezpečnosti.